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गुजरात के सफारी पार्क वन विभाग के कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल पर किया शेर का पीछा, ड्यूटी से हटाए गए

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Sun, 15 Nov 2026 09:25 PM (GMT+05:30)

गुजरात के अंबार्डी सफारी पार्क में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मोटरसाइकिल पर शेर का पीछा करने का वीडियो वायरल ...और पढ़ें

वन विभाग के कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल पर किया शेर का पीछा। (सोशल मीडिया)

वन विभाग के कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल पर किया शेर का पीछा। (सोशल मीडिया)

HighLights

  1. अंबार्डी सफारी पार्क में शेर का मोटरसाइकिल से पीछा।

  2. वन विभाग के तीन आउटसोर्स कर्मचारी हटाए गए।

  3. घटना की जांच शुरू, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।

डिजिटल डेस्क, राजकोट। गुजरात के अमरेली जिले में स्थित अंबार्डी सफारी पार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वन विभाग के कुछ कर्मचारी मोटरसाइकिल पर एक शेर का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस घटना के बाद, आउटसोर्स किए गए इन तीन कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। घटना की जांच शुरू कर दी थी।

मुख्य वन संरक्षक जयपाल सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि शाम के समय, वन विभाग के कुछ कर्मचारी शेर को सफारी पार्क में उसके बाड़े की ओर ले जा रहे थे। आमतौर पर, यह नियमित काम जीप के जरिए किया जाता है, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इसके लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया।

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