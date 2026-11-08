गोरखपुर चिड़ियाघर में गूंजेगी बब्बर शेर की दहाड़, तिरुपति से आएंगे लायन और भालू के एक-एक जोड़े

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) में जल्द ही वन्यजीवों का कुनबा बढ़ेगा। तिरुपति चिड़ियाघर से हाइब्रिड बब्बर शेर और देसी भालू के एक-एक जोड़े को यहां लाया जाएगा। इसके बदले गोरखपुर से बाघ, मगरमच्छ और बारासिंघा के एक-एक जोड़े को तिरुपति भेजा जाएगा।

बारासिंघा का जोड़ा लखनऊ चिड़ियाघर से मंगाया जाएगा। पहले इसे गोरखपुर लाया जाएगा और फिर यहां से तिरुपति भेजा जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) ने वन्यजीवों के इस आदान-प्रदान को मंजूरी दे दी है। इस पूरी कवायद का मकसद चिड़ियाघरों में वन्यजीवों की विविधता बढ़ाने के साथ उनके प्रजनन को भी प्रोत्साहित करना है। तिरुपति चिड़ियाघर में पहले से बाघ मौजूद हैं, लेकिन वहां गोरखपुर से तराई के बाघ भेजे जाएंगे। इनके जरिये ब्रीडिंग कराकर तराई की इस प्रजाति का कुनबा बढ़ाने की योजना है।

इसी तरह गोरखपुर में भी शेर और भालू के नए जोड़े लाने के पीछे प्रजनन को बढ़ावा देना है। गोरखपुर चिड़ियाघर में फिलहाल एक बब्बर शेरनी गौरी है। वहीं, देसी भालू भी पहले से मौजूद हैं। नए जोड़े आने से इनके प्रजनन की संभावनाएं बढ़ेंगी।

इसी महीने के अंत तक जानवरों को लाने की है तैयारी गोरखपुर चिड़ियाघर अभी नया है और यहां वन्यजीवों की संख्या सीमित है। ऐसे में तिरुपति भेजे जाने वाले बारासिंघा का जोड़ा यहां उपलब्ध नहीं है। इसके लिए लखनऊ चिड़ियाघर से एक जोड़ा मंगाया जाएगा। इसके बाद उसे तिरुपति भेजा जाएगा। इस तरह वन्यजीवों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया में तीनों चिड़ियाघर शामिल होंगे।