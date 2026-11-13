अहमदाबाद में तेज रफ्तार रेंज रोवर की टक्कर से व्यक्ति की मौत, बीजेपी MLA का भतीजा गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद के शिलाज सर्कल के पास बुधवार, 11 नवंबर को एक तेज रफ्तार रेंज रोवर ने रैपिडो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जांच करते हुए बोपल पुलिस ने ड्राइवर राघवेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया।

BJP MLA का भतीजा गिरफ्तार

ड्राइवर राघवेंद्र कुशवाहा बापुनगर के विधायक दिनेशसिंह कुशवाहा का भतीजा है। पुलिस ने उस रेंज रोवर को भी जब्त कर लिया है जो इस हादसे में शामिल थी। बाद में आरोपी को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई।