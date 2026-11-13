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अहमदाबाद में तेज रफ्तार रेंज रोवर की टक्कर से व्यक्ति की मौत, बीजेपी MLA का भतीजा गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 13 Nov 2026 04:19 PM (IST)

अहमदाबाद के शिलाज सर्कल के पास एक तेज रफ्तार रेंज रोवर ने रैपिडो बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइकर की मौत हो गई।

अहमदाबाद हिट एंड रन मामले में बीजेपी विधायक का भतीजा गिरफ्तार (फोटो-सोशल मीडिया)

अहमदाबाद हिट एंड रन मामले में बीजेपी विधायक का भतीजा गिरफ्तार (फोटो-सोशल मीडिया)

HighLights

  1. अहमदाबाद में तेज रफ्तार रेंज रोवर ने रैपिडो बाइकर को टक्कर मारी।

  2. हादसे में बाइकर की मौके पर ही मौत हो गई।

  3. बीजेपी विधायक के भतीजे ड्राइवर को गिरफ्तार कर जमानत मिली।

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद के शिलाज सर्कल के पास बुधवार, 11 नवंबर को एक तेज रफ्तार रेंज रोवर ने रैपिडो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जांच करते हुए बोपल पुलिस ने ड्राइवर राघवेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया।

BJP MLA का भतीजा गिरफ्तार

ड्राइवर राघवेंद्र कुशवाहा बापुनगर के विधायक दिनेशसिंह कुशवाहा का भतीजा है। पुलिस ने उस रेंज रोवर को भी जब्त कर लिया है जो इस हादसे में शामिल थी। बाद में आरोपी को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई।

पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

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