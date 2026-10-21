गुजरात: कच्छ के मुंद्रा में अवैध संबंध के शक में डबल मर्डर, कहासुनी के बाद हुआ था खूनी संघर्ष

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा शहर में बारोई रोड पर अवैध प्रेम संबंधों की आशंका को लेकर हुए हिंसक संघर्ष में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है।

मुंद्रा के बारोई रोड पर स्थित सूरज नगर में सेंट जेवियर्स स्कूल के पीछे दो पक्षों के बीच हुई इस झड़प से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

अवैध संबंधों के शक में हुआ खूनी संघर्ष प्राथमिक जांच के अनुसार, आदिपुर निवासी शंकर गढ़वी को अपनी पत्नी के मुंद्रा निवासी जयराज सरवैया के साथ अवैध संबंध होने का संदेह था। इसी बात का हिसाब-किताब करने के लिए शंकर गढ़वी अपने दोस्त प्रकाश सुथार के साथ आदिपुर से मुंद्रा पहुंचा था।

मुंद्रा में बारोई रोड पर जब दोनों पक्षों का आमना-सामना हुआ, तो उनके बीच तीखी बहस शुरू हो गई। झड़प में 2 लोगों की मौत बहस देखते ही देखते उग्र रूप धारण कर गई और तीनों के बीच हाथापाई व खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस हिंसक झड़प में मुंद्रा निवासी जयराज सरवैया और आदिपुर निवासी प्रकाश सुथार की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं हमले में आरोपी शंकर गढ़वी भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस की निगरानी में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने की अफवाहों से बचने की अपील घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने घायल आरोपी शंकर गढ़वी को हिरासत में ले लिया है। इलाके में तनाव न फैले और शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है।