'गंभीर मानसिक प्रताड़ना', पत्नी से परेशान गुजरात के युवक ने 1700 फीट ऊंची चट्टान से लगाई छलांग

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। भावनगर के एक होनहार युवक ने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हरिश्चंद्रगढ़ स्थित कोंकणकड़ा से लगभग 1,700 फीट गहरी खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

मृतक की पहचान विश्वराजसिंह गोहिल के रूप में हुई है, जो टिम्बा पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में गंभीर कलह और चल रहे कानूनी विवादों के कारण यह चरम कदम उठाया।

यह कदम उठाने से पहले, विश्वराजसिंह ने पहाड़ की चोटी से लगभग 13 मिनट का एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में उन्होंने अपनी शादी में चल रही उथल-पुथल, मानसिक पीड़ा और अपने खिलाफ शुरू हुई कानूनी कार्यवाही को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया।

बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आत्महत्या के पीछे का कारण? उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विश्वराजसिंह की शादी 8 फरवरी, 2026 को हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में दरार आ गई। 12 सितंबर को, दोनों पक्षों की ओर से घरेलू हिंसा को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी।