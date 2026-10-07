IIM-अहमदाबाद की छात्रा के साथ डॉक्टर ने की छेड़छाड़, मेडिकल जांच के दौरान गलत जगह छूने का आरोप

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। IIM-अहमदाबाद की 25 साल की छात्रा ने मेमनगर के अस्पताल के डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि मेडिकल जांच के दौरान लगातार दो दिनों तक डॉक्टर ने उसके साथ छेड़छाड़ की।

छात्रा ने 4 अक्टूबर को वस्त्रापुर पुलिस में डॉक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने शाम तक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। IIM-अहमदाबाद की छात्रा का यौन शोषण FIR के मुताबिक, छात्रा को 1 अक्टूबर को अस्पताल के एक कमरे में भर्ती कराया गया था। 1 अक्टूबर को रात करीब 8 बजे, डॉक्टर ने बिना उसकी सहमति और बिना दस्ताने पहने उसके स्तनों की जांच की। छात्रा ने पुलिस को बताया कि जांच के दौरान कोई महिला मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था।

अगले दिन, शाम करीब 6.30 बजे, डॉक्टर ने उसकी इजाजत लेने के बाद उसे पेट की जांच के लिए उसी कमरे में बुलाया। FIR में कहा गया है कि उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जांच के दौरान दो बार उसके इनरवियर नीचे किए।

छात्रा ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने बिना दस्ताने पहने उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ। छात्रा ने इस हरकत का विरोध किया, कमरा छोड़ दिया और डॉक्टर के व्यवहार के बारे में अपने परिवार वालों को बताया। पुलिस ने 4 अक्टूबर की शाम ही करीब 7 बजे डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने शुरू की जांच पुलिस ने बताया कि डॉक्टर करीब दो साल से अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने उन हालात की जांच शुरू कर दी है जिनमें जांच की गई थी और क्या स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया गया था।