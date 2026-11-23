डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। 'VIP कल्चर' और मंदिर परिसर के भीतर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी को लेकर चल रहे विवादों के बीच, द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है।

अब से, द्वारकाधीश मंदिर परिसर के भीतर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकेगा; इसके लिए मंदिर प्रशासन से पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन ने लागू किए नए नियम

मंदिर की धार्मिक परंपराओं, पवित्रता और सुव्यवस्थित प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन समिति ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर नए नियम लागू किए हैं।

इन नियमों के तहत मंदिर परिसर में किसी भी तरह की फोटो शूट या वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए पहले से अनुमति लेनी जरूरी होगी।

फोटोग्राफर ही ले सकेंगे फोटो

मंदिर के अंदर फोटोग्राफी केवल मंदिर के अधिकृत फोटोग्राफर के जरिए ही की जा सकेगी। इसके लिए 2,500 रुपये का शुल्क अनिवार्य है।

जो श्रद्धालु भोग-मनोरथ और ध्वजाजी जैसे आयोजनों की फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं उनके लिए 2500 रुपये का शुल्क तय किया गया है। ऐसी फोटोग्राफी केवल मंदिर प्रशासन द्वारा अधिकृत फोटोग्राफर के माध्यम से ही की जा सकती है।

वीडियो वायरल होने के बाद फैसला

कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर द्वारिकाधीश मंदिर से जुड़े कई वीडियो वायरल हुआ थे। इनमें कीर्तिदान गढ़वी और मोरारी बापू से जुड़ा ध्वजारोहण समारोह का फुटेज भी शामिल था जिसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा और बहस छेड़ दी थी।