गुजरात: भावनगर में ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार बोलेरो कार, अलंग शिपयार्ड के 6 कर्मचारियों की मौत

राज्य ब्यूरो, भावनगर। गुजरात के भावनगर जिले में तड़के एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। भावनगर के पास त्रापज के निकट एक तेज रफ्तार बोलेरो कार आगे चल रहे एक ट्रेलर में पीछे से जा घुसी।

यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

अलंग शिपब्रेकिंग यार्ड के कर्मचारियों की मौत

प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो कार में सवार सभी लोग अलंग शिपब्रेकिंग यार्ड के 2 अलग-अलग प्लॉट के स्टाफ सदस्य थे।

हादसे में जान गंवाने वाले 6 लोगों की पहचान विजयभाई, साधुभाई, जिग्नेशभाई, भार्गवभाई, हिरेनभाई और योगेशभाई के रूप में हुई है। दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही अलंग शिपयार्ड और मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है।

1 घायल की हालत नाजुक, निजी अस्पताल में भर्ती हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की पहचान जयेशभाई के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल जयेशभाई को पहले भावनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।