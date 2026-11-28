डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) 2027 के तहत शुक्रवार को जारी एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची में 8.46 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या 4.48 करोड़ से अधिक हो गई है। इस साल फरवरी में अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) सूची जारी की गई थी।

कुल मतदाताओं की संख्या 4.48 करोड़ पार गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एसएसआर के तहत तैयार इस ड्राफ्ट सूची में कुल 4,48,77,288 मतदाता हैं। यह संख्या 17 फरवरी, 2026 को जारी एसआइआर के बाद की अंतिम मतदाता सूची में दर्ज 4,40,30,725 मतदाताओं की तुलना में 1.92 प्रतिशत अधिक है।