गुजरात में अंतिम SSR सूची के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में 8.46 लाख नए मतदाता जुड़े
गुजरात में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है, जिसमें 8.46 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।
HighLights
गुजरात में 8.46 लाख नए मतदाता जुड़े।
कुल मतदाताओं की संख्या 4.48 करोड़ पार।
दावे-आपत्तियां 27 नवंबर से 26 दिसंबर तक।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) 2027 के तहत शुक्रवार को जारी एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची में 8.46 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या 4.48 करोड़ से अधिक हो गई है। इस साल फरवरी में अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) सूची जारी की गई थी।
कुल मतदाताओं की संख्या 4.48 करोड़ पार
गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एसएसआर के तहत तैयार इस ड्राफ्ट सूची में कुल 4,48,77,288 मतदाता हैं। यह संख्या 17 फरवरी, 2026 को जारी एसआइआर के बाद की अंतिम मतदाता सूची में दर्ज 4,40,30,725 मतदाताओं की तुलना में 1.92 प्रतिशत अधिक है।
इस नवीनतम ड्राफ्ट सूची में 2,30,90,260 पुरुष मतदाता, 2,17,85,951 महिला मतदाता और 1,077 थर्ड-जेंडर मतदाता शामिल हैं। फरवरी में जारी अंतिम मतदाता सूची में 2,27,17,366 पुरुष, 2,13,12,329 महिलाएं और 1,030 थर्ड-जेंडर मतदाता थे।
एक जनवरी 2027 को पात्रता तिथि मानते हुए किए गए इस नवीनतम संशोधन में राज्य के सभी 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।
जारी प्रेस नोट के अनुसार, संशोधन प्रक्रिया के दौरान नाम जुड़वाने के लिए कुल 12,01,184 आवेदन प्राप्त हुए और स्वीकार किए गए, जबकि नाम हटवाने के लिए 3,54,621 आवेदन भी स्वीकार किए गए।
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 27 नवंबर से 26 दिसंबर तक चलेगी। पात्र नागरिक निर्धारित फार्म के माध्यम से अपना नाम जुड़वाने, विवरण में सुधार कराने, निवास स्थान बदलने या नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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