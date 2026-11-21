शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। गुजरात में तीन दशक से अधिक समय से सत्ता से दूर कांग्रेस ने भाजपा के पन्ना प्रमुख से मुकाबले के लिए हर बूथ पर वोट रक्षक तैयार करने की रणनीति बनाई है। उधर पार्टी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने नेताओं को अपने बूथ की जिम्मेदारी लेने को कहा है।

गुजरात में कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हारते आ रही है, तमाम तरह के प्रयोग और रणनीति के बावजूद कांग्रेस को पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक कहीं भी सफलता नहीं मिल पा रही है। ‌ हर बूथ पर 'वोट रक्षक' तैयार करने की योजना वर्ष 2017 में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद रणदीप सुरजेवाला की जोड़ी ने कांग्रेस को जीत की दहलीज पर ला दिया था लेकिन भाजपा ने ऐन मौके पर पासा पलट दिया।

दरअसल अहमदाबाद , सूरत, राजकोट जैसे बड़े शहरों में भाजपा को मिली एकतरफा जीत के कारण वह इस चुनाव में बहुत कम अंतर से सत्ता बचाने में कामयाब रही थी। गुजरात कांग्रेस की कमान एक बार फिर सुरजेवाला के हाथ में है, महानगरपालिका में जीतकर आए कांग्रेस के पार्षद एवं जिला पदाधिकारी की मीटिंग में उन्होंने शहरी जनों से संपर्क बढ़ाने को कहा है। गुजरात में सरकार का रास्ता शहरों से गुजरता है इसीलिए पार्टी ने प्रदेश में अपने कार्यक्रमों के साथ शहरी इलाकों में खास ध्यान देने को कहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी बताते हैं कि कांग्रेस ने हर पेज पर कम से कम एक वोट रक्षक नियुक्त करने की रणनीति बनाई है। पार्टी के शहरी व ग्रामीण क्षैत्र के बड़े नेता व कार्यकर्ता सभी को अपने-अपने वार्ड एवं बूथ का ध्यान रखने को कहा गया है।