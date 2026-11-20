शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। राजकोट के खेड़ा जिले के वड़ताल स्वामी नारायण मंदिर से जुड़े दो संतों पर मंदिर बनाने के नाम पर सवा करोड रु की ठगी का आरोप लगा है।

राजकोट के भूपेंद्र रोड स्थित मंदिर में संत माधव प्रिय उर्फ एमपी स्वामी तथा दर्शन प्रकाश उर्फ डीपी स्वामी ने एक सेवानिवृत अधिकारी को डाकोर में करीब 350 बीघा जमीन पर स्वामीनारायण मंदिर व गौशाला बनाने का झांसा देकर जमीन खरीदने के नाम पर उनसे सवा करोड रु ठग लिए।

शिकायतकर्ता सेवानिवृत अधिकारी नरसिंग भाई वाढेर ने पुलिस में इन दोनों संतो के खिलाफ सवा करोड़ रु की ठगी का मामला दर्ज कराया है। आरोपित माधव प्रिय उर्फ एमपी स्वामी तथा दर्शन प्रकाश उर्फ डीपी स्वामी का वर्ष 2004 में मोरबी में कपड़े की दुकान का व्यापार करने वाले भावेश परमार से परिचय हुआ था, उसने इन दोनों की मुलाकात 2020 में चिंतन से कराई थी।

इन दोनों के माध्यम से आरोपित संतों ने स्वामीनारायण संप्रदाय का भव्य मंदिर व गौशाला बनाने का झांसा देकर पूर्व अधिकारी नरसिंह भाई को इसमें पैसा लगाकर बदले में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। आरोपितों ने इनके अलावा दो और लोगों को मंदिर निर्माण में सहभागी बनाने की बात कही।

शिकायतकर्ता इन की बात में आकर डाकोर के सूई और सैयद गांव में मंदिर व गौशाला के जमीन देखने भी गए। यहां इन्होंने स्थानीय किसान से मिलकर करीब साढ़े तीन सौ बीघा जमीन के सौदे की बात तय की। किसान को टोकन के रूप में एक लाख रु दिया गया। कुछ समय बाद एक करोड़ 24 लाख रुपए और दिए गए, यह रु शिकायतकर्ता ने इन संतों को दिए थे।