मेसी का 'डबल धमाका', दो गोल और एक असिस्ट से इंटर मियामी को दिलाई जीत; तोड़े 2 बड़े रिकॉर्ड

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। लियोनेल मेसी के दो गोल और एक असिस्ट की मदद से इंटर मियामी ने अटलांटा युनाइटेड को 3-1 से हराकर अमेरिकी मेजर लीग साकर (एमएलएस) में एक और जीत दर्ज की।

यह मेसी का इस सीजन का पंद्रहवां असिस्ट था और वह एमएलएस में लगातार तीन सीजन कम से कम 15 असिस्ट करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

मेसी ने रचा इतिहास

मेसी ने अपने दोनों गोल अटालांटा में खेले गए मैच के दूसरे हाफ में किए और अब वह इस सीजन 25 गोल कर चुके हैं। पिछले सीजन 29 गोल के साथ वह लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे थे।