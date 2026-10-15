लामिन यमाल का चला जादू, बार्सिलोना ने दर्ज की सीजन की 10वीं जीत; मैनचेस्टर युनाइटेड का बुरा हाल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। युवा फारवर्ड लामिने यमाल के दो असिस्ट के दम पर बार्सिलोना ने तुर्किए के क्लब गलाटसराय को 4-1 से हराकर चैंपियंस लीग में एक और जीत दर्ज कर ली। बार्सिलोना की ये सीजन की 10वीं जीत है।

मंगलवार रात हुए अन्य मैचों में जर्मनी के बायर्न म्यूनिख को नार्वे के वाइकिंग ने 3-3 की बराबरी पर रोक लिया, जबकि आर्सनल ने फ्रेंच क्लब लील को 3-0 से हराया। मैनचेस्टर युनाइटेड का बुरा हाल जारी रहा, एटलेटिको मैड्रिड के विरुद्ध उन्हें 2-0 की हार मिली, जबकि इटली के इंटर को बेल्जियन क्लब ब्रुग्गे ने 4-3 से हरा दिया।

इस सीजन बार्सिलोना अब तक अपराजित एक अन्य मैच में इटैलियन क्लब नापोली को स्पेन की वियारियाल ने 3-1 से मात दी। तुर्किए में शुरुआत में पिछड़ने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए बार्सिलोना ने सीजन की दसवीं जीत दर्ज की। इस सीजन बार्सिलोना को अभी तक एक भी हार नहीं मिली है।

गलाटसराय के लिए अलेक्सी बट्राकोव ने 28वें मिनट में गोल किया, जबकि बार्सिलोना के लिए जोआओ कंसेलो (43), फेरमिन लोपेज (50), एंथनी गोर्डन (53) और करीम अदयेमी (65) ने गोल किए। नार्वे में हुए मैच में माइकल ओलीसे को मिले रेड कार्ड ने वाइकिंग का रास्ता आसान किया और उन्होंने 1992 के बाद अपने घर में हुए पहले चैंपियंस लीग मैच से एक अंक हासिल किया।

मैच के पहले हाफ में 2-0 से आगे निकलने के बाद वाइकिंग को हैरी केन (54वें और 60वें मिनट) के दो और लुइस डियाज (71वें मिनट) के एक गोल के चलते पिछड़ना पड़ा। मैच के 74वें मिनट में ओलीसे को येलो कार्ड मिला और जिस वक्त रेफरी उन्हें येलो कार्ड दिखा रहे थे, उसी वक्त उन्होंने गेंद विपक्षी खिलाड़ी पर मार दी जिसके चलते रेफरी ने तुरंत ही दूसरा येलो कार्ड दिखाते हुए उन्हें बाहर कर दिया।