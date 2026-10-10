क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर पुर्तगाल का बड़ा एक्शन, नेशनल कैंप बीच में छोड़ने पर हुए सस्पेंड; लग सकता है 6 महीने का बैन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। कप्तान ने UEFA नेशंस लीग के दौरान इंटरनेशनल विंडो के बीच में ही नेशनल कैंप छोड़ दिया था। फेडरेशन ने एक बयान में कहा, "9 अक्टूबर 2026 को नॉन-प्रोफेशनल सेक्शन के फैसले के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेइरो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। यह कार्रवाई 7 अक्टूबर 2026 को हुई घटनाओं के संभावित अनुशासनात्मक नतीजों की जांच के लिए की गई है।"

बयान में कहा, "कार्रवाई शुरू होने की तारीख तक उन पर लागू ऑटोमैटिक प्रोविजनल सस्पेंशन (अपने-आप लागू होने वाला अस्थायी निलंबन) के अलावा अब उन पर एक नॉन-ऑटोमैटिक प्रोविजनल सस्पेंशन भी लगाया गया है। इस मामले में कार्रवाई की तात्कालिकता को ध्यान में रखा गया है।"

खबरों के मुताबिक, पांच बार बैलन डी'ओर जीतने वाले खिलाड़ी पुर्तगाल के नेशंस लीग मैचों में वेल्स और नॉर्वे के खिलाफ टीम सिलेक्शन से खुश नहीं थे। हालांकि, रोनाल्डो ने वेल्स के खिलाफ मैच शुरू किया था, लेकिन नॉर्वे के खिलाफ मैच में उन्हें नहीं बुलाया गया। पुर्तगाल ने ये दोनों मैच जोआओ फेलिक्स के गोल की बदौलत जीते।

नेशनल टीम के कोच जॉर्ज जीसस के साथ अनबन के बाद रोनाल्डो नेशनल कैंप छोड़कर अपने क्लब अल-नसर से जुड़ गए। फेडरेशन ने कहा, "यह मामला 10 अक्टूबर 2026 को FPF की अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंपा गया था। जांच पूरी होने तक इस बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक है।"