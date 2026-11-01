अलावेस पर बरसा बार्सिलोना का कहर, यमाल-राफिन्हा ने दागे दो-दो गोल; मिलान ने जीती डर्बी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) से चैंपियंस लीग और फिर रीयल मैड्रिड से ला लीगा में हारने का गुस्सा उतारते हुए बार्सिलोना ने बीती रात खेले गए ला लीगा मैच में अलावेस को 6-1 से रौंद डाला।

अपने घर कैंप नोउ स्टेडियम में हुए इस मैच के दौरान बार्सिलोना ने लगभग हर निशाना सटीक रखते हुए गोल पर किए सात प्रयासों में से छह में सफलता हासिल की और ला लीगा में शीर्ष स्थान फिर से हथिया लिया।

राफिन्हा-यमाल का दमदार प्रदर्शन इस जीत से कुछ ही घंटे पहले एटलेटिको मैड्रिड ने उन्हें पीछे छोड़ा था। बार्सिलोना एटलेटिको से दो अंक आगे है। ला लीगा के इस ग्यारहवें मैच में बार्सिलोना के लिए राफिन्हा और लामिने यमाल ने दो-दो गोल किए जबकि फरमीन लोपेज और एंथनी गोर्डन ने एक-एक गोल दागा।

अलावेस का इकलौता गोल मारियानो डियाज ने 84वें मिनट में किया। बार्सिलोना की टीम पूरे मैच में अलावेस पर हावी रही और ना तो उन्हें ज्यादा देर गेंद अपने पास रखने दी और ना ही मैच में ज्यादा कुछ करने दिया।

बार्सिलोना इस सीजन ला लीगा के 11 में से 10 मैच जीत चुकी है और इन मैचों में टीम ने कुल 46 गोल किए हैं जबकि इनके विरुद्ध इस सीजन अभी तक कुल 12 गोल ही हुए हैं। दूसरे नंबर की एटलेटिको (11 मैच) और तीसरे नंबर की रीयल मैड्रिड (10 मैच) ने अभी तक कुल मिलाकर 47 गोल किए हैं।