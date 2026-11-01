अलावेस पर बरसा बार्सिलोना का कहर, यमाल-राफिन्हा ने दागे दो-दो गोल; मिलान ने जीती डर्बी
लामिने यमाल और राफिन्हा के दमदार प्रदर्शन की वजह से बार्सिलोना ने ला लीगा के मुकाबले में अलावेस को बुरी तरह हराकर टॉप स्थान पर कब्जा किया।
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जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) से चैंपियंस लीग और फिर रीयल मैड्रिड से ला लीगा में हारने का गुस्सा उतारते हुए बार्सिलोना ने बीती रात खेले गए ला लीगा मैच में अलावेस को 6-1 से रौंद डाला।
अपने घर कैंप नोउ स्टेडियम में हुए इस मैच के दौरान बार्सिलोना ने लगभग हर निशाना सटीक रखते हुए गोल पर किए सात प्रयासों में से छह में सफलता हासिल की और ला लीगा में शीर्ष स्थान फिर से हथिया लिया।
राफिन्हा-यमाल का दमदार प्रदर्शन
इस जीत से कुछ ही घंटे पहले एटलेटिको मैड्रिड ने उन्हें पीछे छोड़ा था। बार्सिलोना एटलेटिको से दो अंक आगे है। ला लीगा के इस ग्यारहवें मैच में बार्सिलोना के लिए राफिन्हा और लामिने यमाल ने दो-दो गोल किए जबकि फरमीन लोपेज और एंथनी गोर्डन ने एक-एक गोल दागा।
अलावेस का इकलौता गोल मारियानो डियाज ने 84वें मिनट में किया। बार्सिलोना की टीम पूरे मैच में अलावेस पर हावी रही और ना तो उन्हें ज्यादा देर गेंद अपने पास रखने दी और ना ही मैच में ज्यादा कुछ करने दिया।
बार्सिलोना इस सीजन ला लीगा के 11 में से 10 मैच जीत चुकी है और इन मैचों में टीम ने कुल 46 गोल किए हैं जबकि इनके विरुद्ध इस सीजन अभी तक कुल 12 गोल ही हुए हैं। दूसरे नंबर की एटलेटिको (11 मैच) और तीसरे नंबर की रीयल मैड्रिड (10 मैच) ने अभी तक कुल मिलाकर 47 गोल किए हैं।
डर्बी में मिलान की बड़ी जीत
युवा कोच रूबन अमोरिम की एसी मिलान ने सैन सिरो में हुए सेरी आ के मुकाबले में विपक्षी इंटर को 3-1 से हार देकर खिताब की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। इस मैच से पहले इंटर और मिलान के बीच आठ अंकों का अंतर था जो अब घटकर पांच अंकों का रह गया है।
हालांकि मिलान अभी भी पांचवे स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर मौजूद लाजियो से वह चार अंक पीछे हैं जबकि लाजियो ने इनसे एक मैच भी कम खेला है।
शनिवार देर रात हुए मैच में मिलान के लिए 22 वर्षीय मिडफील्डर डिएगो मोरीरा ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए दो गोल असिस्ट करने के अलावा 43वें मिनट में एक फ्री-किक पर कमाल का गोल भी दागा।
मिलान की ओर से क्रिस्टियन पुलिसिक (चौथे) और एड्रियन राबियो (10वें मिनट) ने भी गोल किए जबकि इंटर का इकलौता गोल डिफेंडर अलेस्सांद्रो बास्तोनी ने 22वें मिनट में किया।
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