मॉडलिंग से पहले फुटबॉल की पिच पर धमाल मचा रहे थे जॉन अब्राहम, इस एक कमी की वजह से टूट गया टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जॉन अब्राहम बॉलीवुड की दुनिया के जाने-माने सितारे हैं। मॉडलिंग से एक्टिंग में आए जॉन ने जो काम किया पूरी शिद्दत से किया और सफलता हासिल की। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी हैं। हालांकि, जॉन एक्टर नहीं फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें फुटबॉल की दुनिया को अलविदा कहना पड़ा।

हमारी खास सीरीज 'स्पोर्ट्स टू स्क्रीन' में आज कहानी जॉन अब्राहम की जो फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने फुटबॉल की दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि, अब वह एक फुटबॉल क्लब के मालिक के तौर पर अपना सपना जी रहे हैं। वह इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की टीम नॉर्थईस्ट युनाइटेड के सह-मालिक हैं और भारत के साथ-साथ पूर्वोत्तर में फुटबॉल के विकास को लेकर काम कर रहे हैं।

लेना था अहम फैसला जॉन अब्राहम को बचपन से फुटबॉल से प्यार था। वह इस खेल के दीवाने थे और भारत के लिए खेलना चाहते थे। चार जुलाई 2007 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में जॉन ने खुद इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया था, "मैंने ए-डिविजन फुटबॉल खेली है। मैं अपनी स्कूल और फुटबॉल की टीम का कप्तान रहा हूं। फुटबॉल मेरे खून में है। स्कूल से मुझे फुटबॉल पसंद है।"

जॉन मुख्यतः सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे और उन्होंने फुटबॉल से संबंधित फिल्म 'गोल' भी की है। इस फिल्म के जरिए जॉन ने वो जिंदगी जी जो उनका पहला सपना थी, एक फुटबॉलर की जिंदगी। जॉन ने 19 मई 2015 को 'द गार्जियन' को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फुटबॉल को अलविदा क्यों कहा?

जॉन ने बताया, "मुझे फैसला लेना था कि मुझे फुटबॉल में करियर बनाना है या फिर एमबीए करना है। उस समय खेलों में पैसा नहीं होता था तो मैंने पढ़ाई का रास्ता चुना और एमबीए किया। इसके बाद मैं मॉडल बन गया।"

अब मौका मिले तो बन जाएंगे फुटबॉलर जॉन ने इसी इंटरव्यू में बताया था कि अगर उन्हें अब (2015 में) मौका मिलता तो वह फुटबॉल का रास्ता चुनते। उन्होंने कहा था, "अगर मैं एक बार फिर उस उम्र में होऊंगा और मुझे दोबारा वो विकल्प दिया जाएगा कि मुझे फुटबॉल या पढ़ाई में से किसी एक को चुनना है तो मैं फुटबॉल को चुनूंगा और आईएसएल खेलूंगा।"