11 करोड़ रुपये की घड़ी पहनता है इंग्लैंड का ये फुटबॉल कोच, टीम को जिताने के लिए बहाता है पैसा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। खेलों की दुनिया में कई खिलाड़ी किसी न किसी तरह का लकी चार्म मानते हैं तो कोई कुछ खास प्रोसेस लगातार फॉलो करता है। महान सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि वह सबसे पहले दाहिने पैर में पैड बांधते थे क्योंकि वह इसे अपने लिए शुभ समझते थे। इसी तरह इंग्लैंड के महान फुटबॉलर और अब कोच की भूमिका निभा रहे फ्रेंक लैम्पार्ड हैं।

लैम्पार्ड घड़ियों को अपना लकी चार्म मानते हैं और एक से एक लग्जरी घड़ियों का कलेक्शन उनके पास है। वह जीतना विश्वास रणनीति और ट्रेनिंग पर करते हैं उतना ही भरोसा अपनी लग्जरी घड़ियों पर। वह घड़ियों को अपनी किस्मत बदलने वाला मानते हैं।

16 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन रिपोर्ट्स की मानें तो इंग्लैंड के इस पूर्व मिडफील्डर के पास 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की लग्जरी घड़ियों का कलेक्शन है और इस कलेक्शन की कई घड़ियों को वह इस सीजन में कई बार दिखा चुके हैं जिसके कारण चर्चा में भी रहे हैं। वह कोवेंट्री टीम के कोच हैं और हाल ही में इस टीम ने न्यूकैसल के खिलाफ 4-1 से जीत हासिल की। इस मैच से पहले कोवेंट्री ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को मात दी थी। इन दोनों मैचों में लैम्पार्ड ने पाटेक फिलिप की लग्जरी घड़ियां पहनी थीं जिन पर सभी का ध्यान गया था।