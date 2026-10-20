क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर लगा बैन, पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने लिया बड़ा फैसला

लिस्बन, रॉयटर। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर पुर्तगाल फुटबॉल संघ ने 30 दिनों का प्रतिबंध और 255 यूरो (27 हजार रुपये) का जुर्माना लगाया है। रोनाल्डो को ये सजा राष्ट्रीय टीम का कैंप छोड़ने के चलते मिली है। रोनाल्डो ने इस महीने की शुरुआत में डेनमार्क के विरुद्ध नेशंस लीग मैच से पहले कोच जार्ज जेसुस से गुस्सा होकर राष्ट्रीय टीम का कैंप छोड़ दिया था।

बाद में इंटरनेट मीडिया पर रोनाल्डो ने दावा किया कि जेसुस ने उन्हें दो बार धोखा दिया और इसके चलते वह कैंप छोड़कर चले गए। अनुशासनात्मक परिषद ने इस मामले में पाया कि रोनाल्डो ने संघ के अनुशासनात्मक नियमों की धारा 160(1) का जानबूझकर उल्लंघन किया है।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 30 दिनों का मिला निलंबन दो दिन पहले सामने आए तथ्यों के आधार पर नौ अक्टूबर को इस मामले में कार्यवाही शुरू की गई। बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह निलंबन किन मैचों या गतिविधियों पर लागू होगा। ना ही ये बताया गया कि रोनाल्डो द्वारा अस्थायी निलंबन के दौरान काटा गया समय 30 दिनों की सजा में गिना जाएगा या नहीं।