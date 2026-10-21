सुपौल की टीम ने पूर्णिया को 3-1 से हराकर फुटबॉल टूर्नामेंट के खिताब पर जमाया कब्जा

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। Singhwara Darbhanga Football Tournament: सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के हरिहरपुर गांव स्थित जगदंबा खेल मैदान में मंगलवार को श्रीश्री 108 दुर्गापूजा फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांचक फाइनल मुकाबला खेला गया।

इस खिताबी भिड़ंत में सुपौल की टीम ने पूर्णिया को 3-1 से पराजित कर शानदार तरीके से चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था।

शानदार प्रदर्शन

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। मुकाबले के 37वें मिनट में सुपौल की टीम ने पेनल्टी को गोल में बदलकर पहली बढ़त हासिल की।

इसके ठीक सात मिनट बाद यानी 44वें मिनट में पूर्णिया को भी पेनल्टी का मौका मिला, जिस पर गोल दागकर टीम ने स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

सुपौल की शानदार बढ़त

मध्यांतर (हाफ टाइम) तक दोनों ही टीमें बढ़त बनाने के लिए मैदान पर कड़ा संघर्ष करती नजर आईं। मध्यांतर के बाद सुपौल के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाते हुए एक और गोल दागकर दोबारा बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद पूर्णिया की टीम ने स्कोर बराबर करने के लिए लगातार कई हमले किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी।