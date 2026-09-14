2 महीने से OTT पर गर्दा उड़ा रही रोमांटिक ड्रामा, IMDb पर सीरीज को मिली धांसू रेटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई नई सीरीज रिलीज होती है जिनमें से ज्यादातर अपने शुरुआती दिनों में ट्रेंडिंग लिस्ट में भी आ जाती है। लेकिन कुछ सीरीज होती हैं जो महीनों पहले स्ट्रीम हुई हो और लगातार ट्रेंडिंग लिस्ट में छाई हुई हो।

एक ऐसी सीरीज है जो लगभग 2 महीने पहले ओटीटी (OTT) पर रिलीज हुई थी और अब तक टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। यह एक रोमांटिक ड्रामा (Romantic Drama) है जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था और अभी भी मस्ट वॉच बनी हुई है। सीरीज को IMDb पर 7.6 की धांसू रेटिंग मिली है।

'मुसाफिर कैफे' (Musafir Cafe) सुधा और चंदर के रिश्तों की एक मॉडर्न कहानी है। सुधा एक आजाद-ख्याल वाली डिवोर्स लॉयर है और चंदर शांत स्वभाव का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों की अरेंज्ड मैरिज के लिए हुई एक अजीब सी मुलाकात अचानक एक लिव-इन रिलेशनशिप में बदल जाती है।

लेकिन किसी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं कहानी में तीसरे किरदार प्रीति की एंट्री होती है। अब इस लव ट्रायएंगल में कौन, किसके साथ रह जाता है यह सीरीज देखने पर ही पता चलेगा। सीरीज में चंदर का किरदार विक्रांत मैसी, सुधा का किरदार वेदिका पिंटो और प्रीति का किरदार महिमा मकवाना ने निभाया है।