डाकू और पुलिस के 'घमासान' की कहानी OTT पर बनी टॉपर, Zee5 पर आते ही नई फिल्म ने किया कब्जा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बड़े पर्दे के साथ-साथ आज के समय में ओटीटी पर भी लेटेस्ट फिल्मों को डायरेक्ट रिलीज किया जाता है। हाल ही में मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर एक क्राइम थ्रिलर फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जिसमें पुलिस और खूंखार डाकू के बीच घमासान दिखाया गया है।

ये फिल्म अब जी5 (Zee5) पर आते ही मस्ट वॉच बन गई है और फिलहाल नंबर-1 के पायदान पर ट्रेंड कर रही है। आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन सी नई मूवी के बारे में बात की जा रही है।

जी5 पर टॉपर बन ये फिल्म जिस फिल्म के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसका निर्देशन पान सिंह तोमर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म बनाने वाले निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। मूवी का टाइटल घमासान (Ghamasaan) है। जी हां बीते 11 सितंबर को घमासान को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज किया गया है और अपनी शानदार कहानी के दम पर इस मूवी ने आते ही जनता का दिल जीत लिया है।

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सूबे में डाकू महाराज की क्रूरता और राजनीतिक उथल-पुथल को रोकने के लिए एक बहादुर पुलिस ऑफिसर यानी स्पेशल टास्क फोर्स से आदित्य सिंह (प्रतीक गांधी) को वहां भेजा जाता है। अब आदित्य और उनकी टीम किस तरह से डाकू महाराज और उनके डाकुओं से मुकाबला करती है, वह घमासान का असली रोमांच है। कुल मिलाकर कहा जाए तो घमासान एक मस्ट वॉच मूवी है।