थिएटर्स के बाद Netflix पर 'एक्शन-थ्रिलर' ने डाला डेरा, टॉप ट्रेंडिंग में आगे निकली नई फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हाल ही में एक नई फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जिसने थिएटर्स से लेकर बॉक्स ऑफिस तक अपनी धाक जमाई थी। एक्शन थ्रिलर जॉनर वाली ये मूवी ओटीटी पर आते ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है और उनकी पहली पसंद बन गई है।

नेटफ्लिक्स की टॉप-10 ट्रेंडिंग मूवीज में इस फिल्म ने अपनी जगह बनाई है। आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन सी फिल्म के बारे में बात की जा रही है। नेटफ्लिक्स पर आते ही छाई नई फिल्म जिस मूवी के बारे में यहां चर्चा की जा रही है, उसे 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और इसी वजह से ये एक्शन थ्रिलर ड्रामा कमर्शियल तौर पर सफल रही। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ गई है और आते ही इसने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल यहां बात की जा रही है, साउथ सुपरस्टार नानी की फिल्म द पैराडाइज (The Paradise) की जा रही है।

जो ये बताने के लिए काफी है कि ऑनलाइन इस फिल्म को खूब देखा जा रहा है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। नेटफ्लिकस पर आप नानी की द पैराडाइज को तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक द पैराडाइज नहीं देखे है तो अब ओटीटी पर इसका आनंद ले सकते हैं।