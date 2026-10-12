'द लीजेंड ऑफ हनुमान 7' का धांसू ट्रेलर रिलीज, रौद्र रूप में लौट रहे 'अंजनी पुत्र'; कब और कहां स्ट्रीम होगा नया सीजन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वह महान कथा फिर से लौट आई है और इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। जियो हॉटस्टार ने 'द लीजेंड ऑफ हनुमान' सीजन 7 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो इसकी सबसे पसंदीदा फ्रैंचाइजी में से एक की वापसी का संकेत है और यह अब तक का सबसे बड़ा चैप्टर है।

नए सीजन में क्या होगा? नया सीजन लंका की लड़ाई को सबसे मुश्किल दौर में ले जाता है, जहां रावण अपने अब तक के सबसे भयानक रूप में सामने आता है। जब वानर सेना निराशा में घिर जाती है, तो हनुमान उस एक हथियार की तलाश में निकलते हैं जो रावण का हमेशा के लिए अंत कर सके।

कब स्ट्रीम होगा 'द लीजेंड ऑफ हनुमान' का नया सीजन शानदार एक्शन के साथ भावना, आस्था और दोस्ती का मेल, सीजन 7 हनुमान की यात्रा में एक दमदार नया अध्याय जोड़ता है, क्योंकि रावण के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 'द लीजेंड ऑफ हनुमान' (The Legend Of Hanuman) सीजन 7 का प्रीमियर 23 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर होगा।



शरद केलकर ने दी रावण को आवाज शरद केलकर (Sharad Kelkar) रावण की आवाज के तौर पर लौट रहे हैं और एक बार फिर इस खतरनाक विलेन को अपनी खास आवाज दे रहे हैं। सीरीज में वापसी के बारे में बात करते हुए शरद केलकर ने कहा, 'मुझे 'द लीजेंड ऑफ हनुमान' का हिस्सा बनकर बहुत मजा आया है, यह शो हमारी पौराणिक कथाओं की कुछ सबसे सदाबहार कहानियों को जीवंत करता है।

शरद देवराजन, जीवन जे. कांग और चारुवी अग्रवाल द्वारा बनाई गई 'द लीजेंड ऑफ हनुमान' सीजन 7, सीरीज की खास एनिमेशन स्टाइटल और विशाल पौराणिक दुनिया को आगे बढ़ाती है। ग्राफिक इंडिया के इस प्रोडक्शन को जीवन जे. कांग और नवीन जॉन ने डायरेक्ट किया है और शरद देवराजन, जीवन जे. कांग, सरवत चड्ढा और शिवांगी सिंह ने लिखा है।