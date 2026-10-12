'तुलसीदास' से लेकर 'खाटू श्याम' तक... Hanuman Ansh के बाद सिनेमा में आएगा आस्था का सैलाब; 10 बड़ी फिल्मों पर दांव

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की सफलता ने फिल्म इंडस्ट्री में डिवोशनल फिल्म को लेकर क्रेज बढ़ा दिया है। वहीं दर्शक भी इस तरह की फिल्मों को काफी पसंद कर रहे हैं और इसीलिए 2026 और 2027 में 10 डिवोशनल फिल्मों पर मेकर्स दांव लगाने जा रहे हैं जिन्हें लेकर 'हनुमान अंश' जैसी सफलता की उम्मीद की जा रही है।

डिवोशनल फिल्मों पर दांव लगा रहे फिल्ममेकर्स नीम करोली बाबा के जीवन पर फिल्म के बाद अब आने वाले कुछ महीनों में डिवोशनल व्यक्तित्वों पर फिल्में आ रही हैं जिनमें गोस्वामी तुलसीदास, सांई बाबा, खाटू श्याम शामिल हैं। अपकमिंग डिवोशनल फिल्मों का ये सिलसिला रामायण: पार्ट 1 (Ramayana: Part 1) से शुरू होगा और इसके बाद लगभग 10 फिल्में और रिलीज होंगी।

यह भी पढ़ें- 65वें दिन Hanuman Ansh पर बरसी नीम करोली बाबा की कृपा, शनिवार को फिल्म पर हुई धनवर्षा 2027 में रिलीज होंगी 10 डिवोशनल फिल्में रामायण: पार्ट- नवंबर 2026 वाल्मिकी रामायण- 2026 (संभावित) तेरा साईं- फरवरी 2027 चिंरंजीवी हनुमान: द इटरनल- फरवरी 2027 (संभावित) हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा- 2027 कृष्णावतारम् पार्ट 2- 2027 में संभावित महावतार परशुराम- दिसंबर 2027 राम बोला- 2027 में फ्लोर पर आएगी हनुमान अंश 2- अनाउंस नहीं हुई है। 'हनुमान अंश' से 'कृष्णावतरम्' ने किया करोड़ों में कारोबार पिछले कुछ सालों में कांतारा, महावतार नरसिम्हा, कृष्णावतारम् जैसी फिल्मों की सफलता ने साबित किया है कि दर्शकों को इस तरह का कंटेंट पसंद है। इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और अब यही उम्मीद आने वाली डिवोशनल फिल्मों से की जा रही है।

क्यों सफल हुईं डिवोशनल फिल्में? इस सवाल का सीधा जवाब है इस तरह के कंटेंट से दर्शकों का सीधा जुड़ाव। भारत का कल्चर ही इसकी पहचान है और एक बड़ी जनसंख्या भगवान में आस्था रखती है और इसीलिए डिवोशनल व्यक्तित्व से जुड़े इतिहास और कहानी में दर्शकों की खास रुचि है क्योंकि इसे वे अपने आप से जुड़ा हुआ पाते हैं।

गानों ने भी मचाया धमाल डिवोशनल फिल्मों के साथ-साथ लोगों को इनके गाने भी खासे पसंद आए हैं। हनुमान अंश का पार्वती (Parvati) गाना आते ही सोशल मीडिया पर छा गया था वहीं यूट्यूब (YouTube) पर अब तक इसके 120 मिलियन व्यूज हो गए हैं। इसके अलावा कृष्णावतारम् के सभी गाने शानदार थे वहीं 'कांतारा' का कर्मा सॉन्ग अब भी सोशल मीडिया रील्स में ट्रेंडिंग है।