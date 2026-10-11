66वें दिन Hanuman Ansh की हुई चांदी, नीम करोली बाबा की कृपा से Box Office पर छापे करोड़ों

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि पहले दो महीने तक फिल्म ने कुछ खास कमाई नहीं की लेकिन तीसरे हफ्ते से फिल्म ने कमाई की जबरदस्त रफ्तार पकड़ी।

सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर सिर्फ 10 लाख रुपये के साथ शुरुआत की थी। दो हफ्तों तक फिल्म ने लाखों में ही कलेक्शन किया लेकिन तीसरे हफ्ते से फिल्म ने करोड़ों में कलेक्शन करना शुरू किया और अब इसने थिएटर्स में 2 महीने पूरे कर लिये हैं।

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 66 सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को अब तक 2.43 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इसके पहले फिल्म ने शनिवार को 2.45 करोड़ रुपये और शुक्रवार को 1.20 करोड़ रुपये कमाए थे।