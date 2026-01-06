Space Gen Chandrayaan: 5 एपिसोड की सीरीज में दिखेगी 'चंद्रयान 2' की कहानी, OTT पर कब और कहां होगी रिलीज?
अगर आपको अक्षय कुमार और विद्या बालन की मिशन मंगल पसंद आई थी तो आपके लिए ओटीटी एक और स्पेस बेस्ड कहानी लेकर आ रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको स्पेस पर बनी फिल्में पसंद हैं तो ओटीटी पर एक अपकमिंग सीरीज को आप कुछ ही दिनों में एंजॉय कर सकते हैं। यह सीरीज भारत के चंद्रयान 2 मिशन पर आधारित है। जिसमें इसके पीछे की कहानी को दिखाया गया है। मेकर्स ने हाल ही में इसका टीजर रिलीज कर दिया है। आइए जानते हैं यह सीरीज ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी।
क्या होगी सीरीज की कहानी?
मेकर्स के मुताबिक यह सीरीज कैरेक्टर-ड्रिवन अप्रोच अपनाती है, जो सिर्फ टेक्निकल पहलुओं पर फोकस करने के बजाय मिशन के पीछे के वैज्ञानिकों और टीमों की इमोशनल जर्नी को दिखाती है। हाल ही में रिलीज हुए टीजर में मिशन कंट्रोल के अंदर के तनाव भरे पल दिखाए गए हैं, जब लैंडर से कम्युनिकेशन टूट जाता है, जिसके बाद फिर से इकट्ठा होकर दोबारा शुरू करने का पक्का इरादा दिखाया गया है। कहानी सिर्फ मिशन के बारे में ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में भी है जिन्होंने इसका इमोशनल और प्रोफेशनल बोझ उठाया। उन्होंने चंद्र मिशन को महत्वाकांक्षा, विश्वास और असफलता के बाद उठ खड़े होने की क्षमता की कहानी बताया और कहा कि यह सीरीज भारत के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयासों में से एक के पीछे इंसानी हिम्मत को दिखाने का लक्ष्य रखती है।
'चंद्रयान 2' मिशन पर आधारित है सीरीज
यह सीरीज JioHotstar का TVF के साथ पहला कोलैबोरेशन है और इसमें नकुल मेहता के साथ प्रकाश बेलावाड़ी, श्रिया सरन, दानिश सैत और गोपाल दत्त जैसे कलाकारों की एक टीम है। स्पेस जेन: चंद्रयान चंद्रयान-2 मिशन के बाद के पलों को फिर से दिखाती है, जिसे चांद पर उतरने से ठीक 2.1 किमी पहले झटका लगा था और यह उस असफलता के बाद दिखाए गए लचीलेपन और दृढ़ संकल्प पर फोकस करती है।
कब रिलीज होगी सीरीज
स्पेस जेन: चंद्रयान उन वैज्ञानिकों के सफर की कहानी है जिन्हें निराशा मिली लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह कहानी हिम्मत, विनम्रता और विश्वास पर आधारित है। यह सीरीज 23 जनवरी, 2026 से JioHotstar पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी।
