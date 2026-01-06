Rahu Ketu Trailer: राहु केतू बने Fukrey स्टार वरुण और पुलकित, लोटपोट कर देगा माइथोलॉजिकल कॉमेडी का ट्रेलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फुकरे (Fukrey) स्टार पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) और वरुण शर्मा एक बार फिर अपनी मजेदार दोस्ती और हरकतों से दर्शकों को हंसाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं । इस बार वे राहु केतु बनकर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। मेकर्स ने राहु केतू फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें एक ऐसी कहानी की झलक मिलती है जहां पौराणिक कथाएं कॉमेडी के साथ मिलती हैं। ट्रेलर प्राचीन लोककथाओं को आज के हास्य से जोड़ने वाली एक अनोखी यात्रा की झलक दिखाता है।

ट्रेलर में है ये खास बात ट्रेलर की एक खास बात पीयूष मिश्रा की आवाज है, जो इसे गंभीरता और संदर्भ देती है। उनकी खास आवाज राहु और केतु की पौराणिक जड़ों का परिचय देती है। यह कहानी को पारंपरिक मान्यताओं से जोड़ती है, इससे पहले कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां वे मान्यताएँ आज की दुनिया की बेतुकी बातों से टकराती हैं। लोककथाओं का शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल फिल्म के ब्रह्मांडीय संदेशों से एक साफ जुड़ाव बनाता है।

दर्शकों को मिलेगी अनोखी और हटकर कॉमेडी कास्ट को लीड करते हुए, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा ने जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दिखाई है। एक ऑफिशियल बयान में पुलकित ने कहा, 'फैंटेसी दुनिया ने मुझे हमेशा आकर्षित किया है, इसलिए राहु केतु के बारे में जिस बात ने मुझे सच में उत्साहित किया, वह थी कॉमेडी पर आधारित इस रंगीन दुनिया में कदम रखना। पौराणिक विचारों को मजेदार, आसान तरीके से, खासकर बच्चों के लिए, जीवंत होते देखना और उस यात्रा का हिस्सा बनना एक बहुत बड़ी खुशी थी।