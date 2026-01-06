Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Rahu Ketu Trailer: राहु केतू बने Fukrey स्टार वरुण और पुलकित, लोटपोट कर देगा माइथोलॉजिकल कॉमेडी का ट्रेलर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:29 PM (IST)

    Rahu Ketu Trailer: फुकरे स्टार पुलकित और वरुण एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है। इस बार वे पौराणिक कथाओं को कॉमेडी के साथ मिला रहे हैं जिसम ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राहु केतू बने फुकरे स्टार पुलकित और वरूण

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फुकरे (Fukrey) स्टार पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) और वरुण शर्मा एक बार फिर अपनी मजेदार दोस्ती और हरकतों से दर्शकों को हंसाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं । इस बार वे राहु केतु बनकर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। मेकर्स ने राहु केतू फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें एक ऐसी कहानी की झलक मिलती है जहां पौराणिक कथाएं कॉमेडी के साथ मिलती हैं। ट्रेलर प्राचीन लोककथाओं को आज के हास्य से जोड़ने वाली एक अनोखी यात्रा की झलक दिखाता है।

    ट्रेलर में है ये खास बात

    ट्रेलर की एक खास बात पीयूष मिश्रा की आवाज है, जो इसे गंभीरता और संदर्भ देती है। उनकी खास आवाज राहु और केतु की पौराणिक जड़ों का परिचय देती है। यह कहानी को पारंपरिक मान्यताओं से जोड़ती है, इससे पहले कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां वे मान्यताएँ आज की दुनिया की बेतुकी बातों से टकराती हैं। लोककथाओं का शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल फिल्म के ब्रह्मांडीय संदेशों से एक साफ जुड़ाव बनाता है।

    pulkit (1)

    यह भी पढ़ें- Avatar 3 के साथ रिलीज होगा Varanasi का ट्रेलर? हॉलीवुड के छक्के छुडाएगी राजामौली की फिल्म

    दर्शकों को मिलेगी अनोखी और हटकर कॉमेडी

    कास्ट को लीड करते हुए, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा ने जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दिखाई है। एक ऑफिशियल बयान में पुलकित ने कहा, 'फैंटेसी दुनिया ने मुझे हमेशा आकर्षित किया है, इसलिए राहु केतु के बारे में जिस बात ने मुझे सच में उत्साहित किया, वह थी कॉमेडी पर आधारित इस रंगीन दुनिया में कदम रखना। पौराणिक विचारों को मजेदार, आसान तरीके से, खासकर बच्चों के लिए, जीवंत होते देखना और उस यात्रा का हिस्सा बनना एक बहुत बड़ी खुशी थी।

     

    कब रिलीज होगी फिल्म

    वरुण ने आगे कहा, 'राहु केतु में ह्यूमर बहुत ज्यादा सिचुएशनल है और इंसानी कमियों पर आधारित है। हम सिर्फ लोगों को हंसा नहीं रहे हैं, हम उन्हें आईना दिखा रहे हैं, बस थोड़ा हंगामा, पागलपन और बहुत सारे मजे के साथ'। पुलकित और वरुण के साथ सपोर्टिंग कास्ट में चंकी पांडे और अमित सियाल शामिल हैं, यह फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

    यह भी पढ़ें- बीवी के साथ रोमांटिक हो रहे थे सलमान खान के एक्स जीजा, नीचे से फट गई पैंट, एक्टर की शादी का मजेदार किस्सा