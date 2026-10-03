परिणीति चोपड़ा की थ्रिलर फिल्म Reporting Live का धांसू ट्रेलर रिलीज, 'ब्राउन गोल्ड' के दलदल का पर्दाफाश करेंगी एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'शक' के बाद परिणीति चोपड़ा इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म लाइव रिपोर्टिंग में नजर आएंगी। जो नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें परिणीति एक जर्नलिस्ट के तौर पर रैत की अवैध माइनिंग का पर्दा फाश करने का बीड़ा उठाती है।

ट्रेलर में क्या है? ट्रेलर दर्शकों को सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां रेत की अवैध खुदाई एक बड़ा कारोबार है, और बहुत गहराई तक जाने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती है। एक जानलेवा घटना के बाद, एक महत्वाकांक्षी रिपोर्टर (परिणीति चोपड़ा) और उसका कैमरामैन (देवेन भोजानी) ऐसे सवाल पूछना शुरू करते हैं जिनका जवाब ताकतवर लोग नहीं देना चाहते।

यह भी पढ़ें- Reporting Live OTT Release: खनन माफियाओं का पर्दाफाश करेंगी परिणीति चोपड़ा, कब और कहां रिलीज होगी फिल्म? लेकिन वे जितनी गहराई से जांच करते हैं, मामला उतना ही खतरनाक होता जाता है। हर जवाब एक नए सवाल की ओर ले जाता है, और हर सुराग एक नया खतरा लेकर आता है। तनावपूर्ण टकराव और खतरनाक मुठभेड़ों से लेकर पीछा करने और खौफनाक हिंसा तक, ट्रेलर सस्पेंस बनाए रखता है और एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां छिपने की कोई जगह नहीं है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। परिणीति चोपड़ा के लिए, यह फिल्म एक ऐसी दुनिया और किरदार में कदम रखने जैसा है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं आजमाया।

कब और कहां रिलीज होगी रिपोर्टिंग लाइव? सच्ची घटनाओं पर आधारित, ‘रिपोर्टिंग लाइव’ (Reporting Live) एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है जिसमें परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और देवेन भोजानी एक रिपोर्टर और कैमरामैन की भूमिका में हैं। रेत की अवैध खुदाई की उनकी जांच उन्हें ताकत, अपराध और अस्तित्व की लड़ाई के खतरनाक जाल में फंसा देती है। ध्रुव त्रिपाठी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को सिर्फ नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी।