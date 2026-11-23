एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कई बार 2-3 घंटे की हॉरर मूवी बीच-बीच में बोर लगने लगती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें हॉरर फिल्में पसंद है लेकिन आप लगातार उस खौफ को बरकरार रखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसी शॉर्ट फिल्म लेकर आए हैं जो आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लेगी और सिर्फ 13 मिनट में एक बड़ी हॉरर फिल्म जितना ही डर पैदा करेगी।

13 मिनट की शॉर्ट फिल्म है खौफनाक 13 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म काफी खौफनाक है और इसका एक-एक सीन रोंगटे खड़े करने वाला है। यह फिल्म गैस स्टेशन पर नाइट-शिफ्ट में काम करने वाले दो कर्मचारियों की कहानी है, जिन्हें एक ऐसे राक्षस से बचने के लिए शांत और खुश रहना पड़ता है, जो तनाव और डर को खाकर जिंदा रहता है।

एक-एक सीन कर देगा रोंगटे मैट (पॉली शोर) और इरविन (निक स्वार्डसन) US रूट 50 के एक सुनसान इलाके में स्थित 'हाइवे 50 गैस एंड लिकर' पर रात की शिफ्ट में काम करते हैं। एक फेडरल एजेंट, जिसे 'ग्रिन मैन' कहा जाता है, वहां आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि 'मिस्टर फ्रेट' (केविन केप्पी) नाम का एक जीव, जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकता है, रेगिस्तान में बनी एक जगह से भाग निकला है और इस समय स्टोर के बाथरूम में छिपा है।