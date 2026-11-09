Ranabaali OTT Release: थिएटर के बाद विजय-रश्मिका की फिल्म की ओटीटी पर दस्तक , कब और कहां होगी रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थिएटर में रिलीज होने के एक महीने से भी कम समय में, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर 'रणबाली' ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। आइए जानते हैं फिल्म कब रिलीज होगी और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी?

रणबाली ओटीटी रिलीज नेटफ्लिक्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर 'रणबाली' (Ranbaali) की स्ट्रीमिंग प्रीमियर की घोषणा की। प्लेटफॉर्म ने विजय और रश्मिका के साथ फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें रिलीज की तारीख 13 नवंबर बताई गई है। कैप्शन में लिखा था, 'सिंगनामला की 'रणबाली' आ रही है'।

यह फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध होगी। बॉक्स-ऑफिस पर फ्लॉप रही रणबाली जहां कई हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के 6-8 हफ्ते बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आती हैं, वहीं ज्यादातर बड़ी तमिल या तेलुगु फिल्मों के लिए सिनेमाघरों में रिलीज का समय यानी (थिएट्रिकल विंडो) सिर्फ चार हफ्ते का होता है।

हालांकि रणबाली बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर ज्यादा नहीं चल पाई। वहीं विदेशों में भी 'रणबाली' सफल नहीं रही। क्या है फिल्म की कहानी? 19वीं सदी के भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म एक ऐसे बागी की कहानी है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यह कहानी 1870 के दशक के दक्षिण भारत की है, जब ब्रिटिश राज अपने चरम पर था। इसकी पृष्ठभूमि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में आए भीषण 'मद्रास अकाल' (1876–1878) पर आधारित है।

सूखे और मॉनसून की विफलता के कारण जब लाखों भारतीय भुखमरी से जूझ रहे थे, तब ब्रिटिश प्रशासन—जिसकी कमान क्रूर कमिश्नर सर थियोडोर हेक्टर (अर्नोल्ड वोस्लो) ने राहत पहुंचाने के बजाय अनाज के निर्यात और दमनकारी करों को थोपकर आम जनता पर अत्याचार किया।