पंकज त्रिपाठी-अदिती राव हैदरी की Parivarik ManuRanjan की रिलीज डेट आउट, कब और कहां रिलीज होगी फैमिली ड्रामा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी सोनी लिव की अपकमिंग हिंदी ओरिजिनल फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' (Parivarik ManuRanjan) में पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। पारिवारिक ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया गया है।

कब और कहां रिलीज होगी 'पारिवारिक मनोरंजन'? वरुण वी. शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' (Parivarik ManuRanjan) में पहली बार पंकज त्रिपाठी और अदिती राव हैदरी एक साथ दिखाई देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फिल्म दीवाली के ठीक बाद, 13 नवंबर 2026 को सोनी लिव (Sony LIV) पर रिलीज होगी।

पिछले हफ्ते इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें पारिवारिक रिश्तों, आपसी जुड़ाव और रोजमर्रा की उन स्थितियों की एक झलक देखने को मिली, जो लोगों को एक-दूसरे के करीब लाती हैं। मेकर्स का मकसद ऐसी फिल्म बनाना है जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर देख सके।

'पारिवारिक मनोरंजन' के बारे में इस फिल्म का निर्देशन वरुण वी. शर्मा ने किया है, जिन्होंने बृजेंद्र काला और अली अब्बास जफर के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है। पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) और अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) इस फिल्म में लीड किरदार निभा रहे हैं।

पंकज त्रिपाठी का वर्कफ्रंट पंकज त्रिपाठी को पिछली बार 'मिर्जापुर: द मूवी' (Mirzapur: The Movie) में 'कालीन भैया' के किरदार में देखा गया था। इसके अलावा, वे कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'ओह माय डॉग' में भी नजर आए थे, जो अक्टूबर 2026 में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई थी।