इंतजार खत्म! Off Campus Season 2 की रिलीज डेट का ऐलान, Prime Video पर इस तारीख को होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ऑफ कैम्पस सीजन 2 (Off Campus Season 2) की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है। 6 महीने पहले ओटीटी पर धमाल मचाने वाली वेब सीरीज के दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अब आखिरकार इसकी तारीख सामने आ गई है।

अमेजन प्राइम वीडियो (Amozon Prime Video) पर स्ट्रीम होने वाली वेब सीरीज ऑफ कैम्पस को काफी पसंद किया गया था। यह 2026 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक थी। पहले सीजन की कहानी हेना वेल्स (एला ब्राइट) और गैरेट ग्राहम (बेलमोंट कैमेली) की दिखाई गई थी, लेकिन इस बार कहानी एली (मिका अब्दल्ला) और डीन (स्टीफन कैलिन) के इर्द-गिर्द दिखाई जाएगी।

ऑफ कैम्पस 2 की रिलीज डेट लुईसा लेवी द्वारा बनाई गई ऑफ कैम्पस सीजन 2 की रिलीज की अनाउंसमेंट हो गई है। इसे देखने के लिए आपको पांच महीने का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल, सीरीज प्राइम वीडियो पर 28 अप्रैल 2027 को रिलीज की जाएगी। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए इसकी अनाउंसमेंट की है। वीडिय में मिका और स्टीफन साथ में दिखाई दे रहे हैं।

क्या है सीरीज की कहानी? ऑफ कैम्पस सीजन 2 में एली और डीन की कॉम्प्लीकेटेड रिलेशनशिप को दिखाया जाएगा। पहले सीजन में डीन को प्लेब्वॉय के रूप में दिखाया गया था और एली जिसका ब्रेकअप हो गया था, वो अपनी लाइफ से कैसे डील कर रही है, यह दिखाया गया। दोनों सीक्रेटली कैजुअल रिलेशनशिप में होते हैं। अब दूसरे सीजन में उनकी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा।