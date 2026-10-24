OTT पर आते ही कॉमेडी ड्रामा ने हथिया ली नंबर 1 की कुर्सी, दुनियाभर में छाई 5 एपिसोड की सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा लवर्स के बीच कॉमेडी ड्रामा जॉनर का अलग ही क्रेज है। वहीं अगर इस जॉनर का कंटेंट ओटीटी पर मिल जाए तो बात ही कुछ और है क्योंकि इसे घर बैठे-बैठे किसी भी वक्त एंजॉय किया जा सकता है।

3 दिनों से यह सीरीज नंबर 1 काबिज थी लेकिन अब यह रोडिज: रीबर्थ के बाद दूसरे नंबर पर है लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में शुमार है। दुनियाभर में कर रही ट्रेंड 21 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने के बाद, हिंदी कमिंग-ऑफ-एज कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज 'मटरगश्ती' नेटफ्लिक्स के ग्लोबल टीवी सीरीज ट्रेंडिंग चार्ट्स पर 18वें नंबर पर पहुंच गई है। क्या है कहानी? लखनऊ पर आधारित इस शो में 19 साल की धारा (अद्रिजा सिन्हा) की कहानी है, जो कॉलेज में पढ़ने वाली एक होनहार छात्रा है। वह अपनी आजादी और अपनी कामुकता (सेक्शुअलिटी) को समझना और खोजना चाहती है। लेकिन उसके पिता उसकी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं और जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो वे हैरान रह जाते हैं। वे धारा की डेटिंग लाइफ को बिगाड़ने के लिए छुपकर मजेदार तरकीबें अपनाते हैं, जिससे पिता और बेटी के बीच एक दिलचस्प जनरेशन क्लैश देखने को मिलता है।