Netflix पर आते ही छाई डेटिंग ऐप वाले रोमांस की कहानी, टॉप 10 में ट्रेंड कर रही रोमांटिक सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डेटिंग ऐप्स की अच्छी-बुरी कहानियां आपने रियल लाइफ लाइफ में तो जरूर सुनी होगी। लेकिन अब इसी टॉपिक के इर्द-गिर्द एक कहानी स्क्रीन पर भी उतरी है।

ये कहानी दो ऐसे लोगों की है जिन्होंने खुद अपना-अपना डेटिंग ऐप बनाया है। प्यार के एल्गोरिदम में जहां लड़की काफी प्रेक्टिकल है वहीं लड़का पैशनेट। इस बीच दोनों ही एक-दूसरे का डेटिंग ऐप टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यूजर्स की तरह ही उनकी जिंदगी में डेटिंग ऐप्स कैसे काम करेगा?

सीरीज के बारे में तमिल भाषा में बनी यह सीरीज हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा में देखने के लिए उपलब्ध है। इस सीरीज में अर्जुन दास (Arjun Das) और ऐश्वर्या लक्ष्मी (Aishwarya Laxmi) मुख्य भूमिका में है। इस सीरीज को बालाजी मोहन ने निर्देशित किया है वहीं सौंदर्या रजनीकांत इस शो की प्रोड्यूसर हैं और निर्मल विलियम्स ने इसकी कहानी लिखी है।

सीरीज का मुख्य मुद्दा यही है कि आखिर डेटिंग ऐप्स के इस दौर में रोमांस और कनेक्शन कैसे बदलते हैं? कहानी में अर्जुन और ऐश्वर्या ये जवाब ढूढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एक रिश्ते में क्या ज्यादा जरूरी है प्यार या कम्पैटिबिलिटी?