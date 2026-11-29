एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने एक इवेंट में मिर्जापुर के चौथे सीजन के बारे में जानकारी दी। सीरीज में श्वेता ने गोलू का किरदार निभाया है। वहीं हाल ही में आई 'मिर्जापुर: द मूवी' में भी अपने किरदार को दोहराया। अब हाल ही में उन्होंने 'मिर्जापुर 4' के बारे में अपडेट दिया।

'मिर्जापुर 4' के बारे में दिया अपडेट अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी (Shweta Tripathi) ने बताया कि 'मिर्जापुर' के अगले सीजन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस क्राइम सीरीज में गोलू गुप्ता का किरदार निभाने वालीं श्वेता ने कहा कि 'मिर्जापुर' की दुनिया में वापस लौटने को लेकर टीम भी दर्शकों जितनी ही उत्साहित है।

अभिनेत्री ने आगे कहा, 'इसके आने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, आखिरकार जब आप कुछ बहुत बेहतरीन तैयार कर रहे हों, तो उसे पहले अच्छे से तैयार होने देना पड़ता है और फिर धैर्य के साथ उसके पूरा होने का इंतजार करना होता है। फिलहाल सीजन 4 की स्क्रिप्टिंग चल रही है। यकीन मानिए, मैं भी आपकी तरह ही उत्सुक हूं ; मैं भी जानना चाहती हूं कि अब गोलू के साथ क्या होगा और गुड्डू कहां पहुंच गया है। वे दोनों क्या कर रहे हैं? और हां, कालीन भैया भी हैं हम उनके बारे में भी जरूर जानेंगे'।

अपने किरदार के बारे में क्या बोलीं श्वेता? अपने किरदार के बारे में बात करते हुए श्वेता ने कहा, 'किसी भी लड़की को गोलू जैसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। उससे न सिर्फ उसके सपने छीने गए हैं, बल्कि उसकी अपनी पहचान भी छीन ली गई है'।