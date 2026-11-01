Maharani 5 OTT Release: लौटकर आ रही है 'रानी भारती,' Huma Qureshi की 'महारानी 5' की रिलीज डेट आउट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर के बारे में बात की जाए तो उसमें अभिनेत्री हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) स्टारर वेब सीरीज महारानी का नाम जरूर शामिल होता है। पांच साल पहले महारानी की शुरुआत हुई थी और अब ये सीरीज अपने सीजन 5 को लेकर चर्चा में बनी हुई है।

इस बीच बिहार की राजनीति का काल्पनिक सार पेश करने वाली महारानी वेब सीरीज के सीजन 5 (Maharani Season 5 OTT Release) की रिलीज डेट को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है, जिसे जानकर सिनप्रेमियों की एक्साइटमेंट काफी हाई हो जाएगी।

कब और कहां आएगा महारानी सीजन 5? इस साल के मध्य में हुमा कुरैशी की अपकमिंग वेब सीरीज महारानी सीजन 5 के प्रोडेक्शन का अहम खबर सामने आई थी। अब इसकी रिलीज डेट को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट आ गया है। वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि मेकर्स ने महारानी 5 की शूटिंग को पूरा कर लिया है और इसके पोस्ट प्रोडक्शन काम भी शुरू हो गया है।

ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद सिनेप्रेमियों को उत्साह बढ़ गया है और वह हुमा कुरैशी की इस आने वाली पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर की रिलीज का इंताजर करने लगे हैं। आपको बता दें कि महारानी 5 का डायरेक्शन सुभाष कपूर ने किया है, जो इससे पहले इस सीरीज के चार शानदार सीजन के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर चुके हैं।