Netflix पर आते ही चमकी 3 महीने पुरानी फिल्म की किस्मत,Top Trending में बनी हुई है 'डिजास्टर' मूवी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हर वीकेंड एक नई या पुरानी फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाता है। हाल ही में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर इस साल की एक ऐसी फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी।

ओटीटी पर आने के बाद अब इस डिजास्टर फिल्म की किस्मत बदल गई है और वह टॉप-10 ट्रेंडिंग में बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में बात की जा रही है।

नेटफ्लिक्स पर छाई फ्लॉप फिल्म जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे करीब 3 महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। डॉर्क कॉमेडी और एक्शन थ्रिलर के तौर पर बेशक बड़े पर्दे पर इस मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आते ही ये फैंस की फेवरेट बन गई है। दरअसल यहां बात फिल्म बेबी डू डाई डू (Baby Do Die Do) के बारे में की जा रही है।

अपनी सस्पेंस से भरपूर कहानी के दम पर बेबी डू डाई डू फिलहाल नेटफ्लिक्स पर टॉप-10 ट्रेंडिंग मूवीज की लिस्ट में शुमार है और चौथे स्थान पर ट्रेंड कर रही है। जो ये बताने के लिए काफी है कि हुमा कुरैशी की इस मूवी ने ओटीटी पर सही मायनों में दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।