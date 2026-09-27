जीनत अमान की The Royals 2 पर लगा ग्रहण, शूटिंग शुरू होने के बाद डायरेक्टर ने छोड़ी वेब सीरीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले साल ओटीटी पर प्रदर्शित हुई ईशान खट्टर, भूमि पेडणेकर और जीनत अमान (Zeenat Aman) अभिनीत वेब सीरीज द रॉयल्स (The Royals Season 2) के दूसरे सीजन की पुष्टि कुछ दिनों पहले स्वयं ईशान ने ही की थी। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से शो के दूसरे सीजन की शूटिंग भी शुरू होने की घोषणा की थी।

अब खबरें हैं कि शो की शूटिंग बीच में रुक गई है, जिसका कारण बीच शो से ही निर्देशक का छोड़कर जाना बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं- डायरेक्टर ने छोड़ी द रॉयल्स सीजन 2 दरअसल, द रॉयल्स शो के पहले सीजन को नुपुर अस्थाना ने प्रियंका घोष के साथ मिलकर निर्देशित किया था। दूसरे सीजन के निर्देशन की बागडोर फिल्म डार्लिंग्स की निर्देशक जस्मीत के रीन के साथ नित्या मेनन के हाथों में सौंपी गई थी।

अब निर्माता शो के निर्देशन की बागडोर पूरी तरह से नित्या मेहरा के हाथों में देने के बारे में विचार कर रहे हैं। नित्या की अगुवाई में ही अगले शेड्यूल की शूटिंग जल्द ही उदयपुर में शुरू होगी। हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस मामले में जस्मीत या शो के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई आधिराकारिक बयान नहीं आया है।