OTT पर पहुंचीं जनवरी से मार्च के बीच रिलीज हुईं सभी फिल्में, जानें- कहां देख सकते हैं भोला, भीड़ और शहजादा?

Bollywood Movies Available On OTT Released in 2023 अजय देवगन की भोला प्राइम वीडियो पर रेंटल प्लान के तहत मौजूद थी। अब यह फिल्म सभी प्राइम मेम्बर्स के लिए मुफ्त हो गयी है। जिनके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है वो बिना कोई अतिरिक्त राशि दिये फिल्म देख सकते हैं।