'बिग बॉस 20' ने छुआ ऐतिहासिक मुकाम, वॉच टाइम 100 करोड़ घंटे के पार; सलमान खान ने मनाया जश्न
बिग बॉस हिंदी सीजन 20 ने जियो हॉटस्टार पर एक नया माइलस्टोन हासिल किया है और इस अचीवमेंट को सलमान खान ने पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट किया।
HighLights
'बिग बॉस 20' ने अचीव किया बड़ा माइलस्टोन
सलमान खान ने केक काटकर मनाया जश्न
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस हिंदी का 20वां सीजन अपने प्रीमियर के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। चाहे शो में सलमान खान का पैपराजी को फटकार लगाना हो, 'वीकेंड का वार' के दौरान कैमरे के सामने अपनी शर्ट उतारकर बॉडी-शेमिंग और ऑनलाइन ट्रोलिंग पर बात करना हो, या फिर कंटेस्टेंट काजी तौकीर के साथ किया गया वह वायरल प्रैंक हो जिसने ऑनलाइन खूब चर्चा बटोरी।
इस शो ने दर्शकों के बीच लगातार चर्चा बटोरी है, भारत में अपने 20 साल के सफर में इसने एक और माइलस्टोन हासिल कर लिया है।
जियो हॉटस्टार पर 100 करोड़ घंटे वॉच टाइम
बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) ने 60 दिनों से भी कम समय में जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर 100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम पार कर लिया है। यह इस फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे तेज सीजन बन गया है जिसने यह मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब भारत में इस फ्रेंचाइजी के आने के 20 साल पूरे हो रहे हैं।
दुनियाभर में ट्रेंड कर रहा रियलिटी शो
हॉटस्टार के अनुसार, इस सीजन में शो को 350 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, जो पिछले सीजन के मुकाबले 71% की बढ़ोतरी है। सीजन शुरू होने के बाद से ही, यह शो यूके, कनाडा और सिंगापुर में जियो हॉटस्टार के टॉप 5 टाइटल्स में लगातार बना हुआ है। यूएई में, यह इस समय लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टार्जप्ले (Starzplay) पर नंबर 1 शो है और वहां लॉन्च होने के बाद से ही प्लेटफॉर्म के टॉप 10 टाइटल्स में शामिल रहा है।
सलमान खान ने केक काटकर मनाया जश्न
इस मौके पर सलमान खान ने सेट पर केक काटा और इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Salman Khan cuts the cake as Bigg Boss 20 creates history on JioHotstar! 🔥❤️ https://t.co/vJabH9cutV— BBTak (@BiggBoss_Tak) November 6, 2026
'बिग बॉस 20' के बारे में
सलमान खान (Salman Khan) द्वारा होस्ट किए जाने वाले 'बिग बॉस हिंदी' सीजन 20 की शुरुआत 6 सितंबर को जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर हुई। इस सीजन के पहले दो महीनों में कई कंटेस्टेंट शो से बाहर हो चुके हैं। रोहेद खान शो से बाहर होने वाले पहले कंटेस्टेंट थे, और उनके बाद एक्ट्रेस ईशा रिखी बाहर हुईं। सिंगर रीति तिवारी एक टास्क के दौरान अपनी आखिरी लाइफलाइन गंवाने के बाद, मिड-वीक इविक्शन में शो से बाहर हो गईं।
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