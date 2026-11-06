'बिग बॉस 20' ने छुआ ऐतिहासिक मुकाम, वॉच टाइम 100 करोड़ घंटे के पार; सलमान खान ने मनाया जश्न

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस हिंदी का 20वां सीजन अपने प्रीमियर के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। चाहे शो में सलमान खान का पैपराजी को फटकार लगाना हो, 'वीकेंड का वार' के दौरान कैमरे के सामने अपनी शर्ट उतारकर बॉडी-शेमिंग और ऑनलाइन ट्रोलिंग पर बात करना हो, या फिर कंटेस्टेंट काजी तौकीर के साथ किया गया वह वायरल प्रैंक हो जिसने ऑनलाइन खूब चर्चा बटोरी।

इस शो ने दर्शकों के बीच लगातार चर्चा बटोरी है, भारत में अपने 20 साल के सफर में इसने एक और माइलस्टोन हासिल कर लिया है। जियो हॉटस्टार पर 100 करोड़ घंटे वॉच टाइम बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) ने 60 दिनों से भी कम समय में जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर 100 करोड़ घंटे का वॉच टाइम पार कर लिया है। यह इस फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे तेज सीजन बन गया है जिसने यह मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब भारत में इस फ्रेंचाइजी के आने के 20 साल पूरे हो रहे हैं।

दुनियाभर में ट्रेंड कर रहा रियलिटी शो हॉटस्टार के अनुसार, इस सीजन में शो को 350 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, जो पिछले सीजन के मुकाबले 71% की बढ़ोतरी है। सीजन शुरू होने के बाद से ही, यह शो यूके, कनाडा और सिंगापुर में जियो हॉटस्टार के टॉप 5 टाइटल्स में लगातार बना हुआ है। यूएई में, यह इस समय लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टार्जप्ले (Starzplay) पर नंबर 1 शो है और वहां लॉन्च होने के बाद से ही प्लेटफॉर्म के टॉप 10 टाइटल्स में शामिल रहा है।