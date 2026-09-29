Bhay 2 OTT Release: गौरव तिवारी की 'मर्डर मिस्ट्री' का खुलेगा राज, कब आएगा पैरानॉर्मल थ्रिलर का सीजन 2?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की अब तक सबसे बेहतरीन हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री के सीजन को फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि अभिनेता करण टैकर की लोकप्रिय सीरीज भय के सीजन 2 की रिलीज को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री 2 (Bhay Season 2) के लिए मेकर्स ने सारी तैयारी कर ली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भय 2 को ओटीटी पर कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। ओटीटी पर कहां आएगी भय सीजन 2 बीते साल भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री को ओटीटी पर रिलीज किया गया था। इस सीरीज ने ऑडियंस और क्रिटिक्स का दिल जीता था, जिसके चलते इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। एक हॉरर थ्रिलर के तौर पर भय ने सही मायनों में सभी को भयभीत किया था और पहला सीजन सफल रहा।

मिली जानकारी के मुताबिक सीजन 2 में उस दुनिया को और गहराई से दिखाया जाएगा, जिसमें मेकर्स नए अनसुलझे मामलों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पर काम करेंगे। नया सीजन वहीं से शुरू होगा जहां पहला चैप्टर खत्म हुआ था या फिर कोई बिल्कुल नया मामला दिखाया जाएगा। इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।