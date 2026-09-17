Ben Affleck की 'Animals' का ट्रेलर रिलीज, Netflix पर धमाका करेगी थ्रिलर फिल्म; रिलीज डेट भी आई सामने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गुड विल हंटिंग, द टाउन और गॉन गर्ल जैसी सफल फिल्मों के बाद अमेरिकन एक्टर बेन एफ्लेक (Ben Affleck) अपनी आगामी थ्रिलर फिल्म एनिमल्स के साथ दर्शकों का मंनोरंजन करने के लिए लौट रहे हैं।

नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज के लिए तैयार एनिमल्स का हाल ही में ट्रेलर आउट किया गया, जिसने फैंस के अंदर फिल्म देखने की बेताबी को दोगुना बढ़ा दिया। ट्रेलर के साथ ही नेटफ्लिक्स ने फिल्म की रिलीज डेट पर से भी पर्दा उठा दिया।

एनिमल्स में ट्रेलर ने बढ़ाई फैंस की बेताबी थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर में बेन के कैरेक्टर मार्क किम्बल को इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक सक्सेसफुल पब्लिक फिगर है और बड़ी ही खूबसूरती और केयरफुल होकर वह अपने परिवार को संभालता है। हालांकि, उसकी दुनिया में तब उथल-पुथल मच जाती है, जब उसका बेटा डेनी किडनैप हो जाता है।

मार्क की पत्नी एबिगेल किम्बैल पति संग मिलकर अपने बच्चे को किडनैप करने वाले का पता लगाने और बेटे को वापस लाने का भरपूर प्रयास करती है और इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है। इस शानदार ट्रेलर को अभी तक 21 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं।

कब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी एनिमल्स? बेन एफ्लेक की फिल्म एनिमल्स 9 अक्टूबर को दुनियाभर में रिलीज हो रही है। फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "जब अपनी कोई निजी चीज स्टेक पर लगी हो, तो कोई रूल्स नहीं होते। एनिमल्स देखिए अगले महीने सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।"