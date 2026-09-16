एक्शन छोड़ ड्रामा में नजर आएंगे टॉम क्रूज, ऑस्कर विजेता निर्देशक एलेजांद्रो की फिल्म 'Digger' का हिस्सा बने

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। लगभग एक दशक से भी ज्यादा समय बाद, टॉम क्रूज (Tom Cruise) एक ऐसी फिल्म में नजर आएंगे जो किसी धमाकेदार, रोमांचक और बड़े पैमाने पर बनी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म से अलग है।

ऑस्कर विजेता अलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु द्वारा निर्देशित 'डिगर' एक ग्रैंड ड्रामा फिल्म होगी जिसमें टॉम क्रूज़ एक सनकी, बूढ़े दक्षिणी अरबपति की भूमिका निभा रहे हैं। विचित्र अभिनय से लेकर विशाल सेट और वाइड-एंगल सिनेमैटोग्राफी तक, पूरी फिल्म 'डॉ. स्ट्रेंजेलोव' को श्रद्धांजलि जैसी लगती है।

डिगर क्यों करना चाहते हैं टॉम क्रूज? हालांकि, क्रूज के लिए इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसके पीछे के फिल्म निर्माता हैं। डिगर की ओर आकर्षित होने के बारे में बात करते हुए, क्रूज़ ने इन्नारितु के प्रति अपनी लंबे समय से चली आ रही प्रशंसा का जिक्र किया, जो उनकी फिल्म अमोरेस पेरोस से शुरू हुई थी, और बताया कि उन्हें फिल्म निर्माता की कहानी कहने की शैली, अभिनय और विजुअल लैंग्वेज ने उन पर शुरू से ही कितना गहरा प्रभाव डाला था।

डिगर को अपनी पहली पसंद की फिल्म बताते हुए टॉम क्रूज़ ने कहा,'यह वही फिल्म है जिसे मैं बनाना चाहता था। मैं एलेजांद्रो का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने उनकी फिल्म अमोरेस पेरोस बहुत पहले देखी थी, शायद शहर में किसी और ने भी इसे नहीं देखा था।

मैं समझ गया था कि उन्होंने कहानी कहने की शैली, दर्शकों को बांधे रखने का तरीका, फ्रेमिंग का बारीक काम, अभिनेताओं के रंग, अभिनय, इन सब चीजों के साथ क्या कमाल किया है। मुझे पता था कि उस फिल्म को बनाने के लिए उनके पास कितने संसाधन रहे होंगे।'