Sydney Sweeney के ऐड पर मचा बवाल, बोल्डनेस की सारे हदें की पार; खेल जगत में मचा हडकंप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड जैसी कई शानदार मूवीज के जरिए फैंस का दिल जीतने वालीं हॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार सिडनी स्वीनी (Sydney Sweeney) को भला कौन नहीं जानता। मौजूदा समय में अपनी फिल्मों के अलावा एक विवादित टीवी ऐड को लेकर सिडनी का नाम सुर्खियां बटोर रहा है।

जिसमें हॉलीवुड अदाकारा ने बेशर्मी की सारे हदों का पार कर दिया है। स्पोर्ट्स गैंबलिंग कंपनी के लिए किए गए इस विज्ञापन में सिडनी का न्यूड अंदाज देख खेल जगत में हडकंप मच गया है और अभिनेत्री को आलोचनाओं को सामना करना पड़ा रहा है।

क्या है पूरा मामला? बीते 9 सितंबर को सिडनी स्वीनी का एक लेटेस्ट ऐड सामने आया, जो एक्ट्रेस एक स्पोर्ट्स गैंबलिंग कंपनी के प्रचार के लिए किया। इस ऐड में सिडनी बगैर कपड़ों के नजर आ रही हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है।

इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा है- ये ऐड देखकर दिल टूट गया, सिडनी स्वीनी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इस तरह से सोशल मीडिया पर सिडनी स्वीनी को जमकर ट्रेलर किया जा रहा है। फिलहाल इस ऐड की वजह से सिडनी स्वीनी का नाम विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है।