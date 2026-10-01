अजय देवगन की पुरानी फिल्म ने OTT पर जमाया कब्जा, Drishyam 3 की रिलीज से पहले ट्रेंडिंग में आई थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) का नाम उनकी आने वाली फिल्म दृश्यम 3 को लेकर चर्चा में बना हुआ है। जल्द ही इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। इस बीच ओटीटी पर अजय की एक 11 साल पुरानी फिल्म ट्रेंडिंग में बनी हुई है, जिसको लेकर सुर्खियां तेज हैं।

ऐसे में आइए जानते हैं कि अजय देवगन की वह कौन सी पुरानी फिल्म है, जो दृश्यम 3 की रिलीज से पहले ओटीटी पर मस्ट वॉच बन गई है। ओटीटी पर छाई अजय की पुरानी फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज से पहले ओटीटी पर अजय देवगन की एक पुरानी फिल्म दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे साल 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर वह सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन दिवंगत निर्देशक निशिकांत कामत ने किया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां चर्चा फिल्म दृश्यम (Drishyam) की जा रही है।

लेकिन आज भी ये हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मानी जाती है। यही कारण है कि आज दृश्यम अपने तीसरे पार्ट के सफर तक पहुंच सकी। मालूम हो कि अब तक दृश्यम फ्रेंचाइजी के दो पार्ट्स रिलीज किए जा चुके हैं को दोनों ही सफल रहे।