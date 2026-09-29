Drishyam 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हिलेगा कई बड़ी मूवीज का 'सिंहासन', एडवांस बुकिंग में किया कमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म दृश्यम फ्रेंचाइजी (Drishyam 3) अपने आखिरी और फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ रही है। इसका तीसरा पार्ट 'दृश्यम: द कंक्लूजन' इसी हफ्ते 2 अक्टूबर को रिलीज होगा।

फिल्म की एडवांस बुकिंग 6 दिन पहले 27 सितंबर को खोल दी गई थी। कलेक्शन में वाकई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ऐसा लग रहा है कि 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर तूफान आने वाला है।

आंकड़ों पर ध्यान दें तो सैकनिल्क के मुताबिक दृश्यम 3 ने अभी तक एडवांस बुकिंग में 5 लाख के टिकट बेच दिए हैं।

तीन दिन में कितना किया कलेक्शन?

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.52 लाख टिकट बेचे हैं और ब्लॉक सीटों के साथ 10.03 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। वहीं, ब्लॉक सीटों को छोड़कर अब तक इसकी ग्रॉस कमाई 7.78 करोड़ रुपये रही है। दूसरे दिन के लिए, 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने अब तक 1.33 लाख से ज़्यादा टिकट बेचे हैं और ब्लॉक सीटों के साथ 4.94 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है, जबकि ब्लॉक सीटों के बिना यह कलेक्शन 2.78 करोड़ रुपये है।

तीसरे दिन के लिए, अजय देवगन की इस फिल्म के 1.19 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। अब तक इसकी कुल कमाई (ब्लॉक की गई सीटों के साथ) 4.24 करोड़ रुपये रही है, और ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर इसकी कमाई 2.2 करोड़ रुपये है।