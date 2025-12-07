बंद होने वाला है Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah? असित मोदी बोले- 'हम कब चलाएंगे...'

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chasma) के कई कलाकारों के शो छोड़ने के बाद इसके बंद होने की अटकलें आ रही हैं।  निर्माता अ ...और पढ़ें

    तारक मेहता के असित मोदी और जेठालाल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chasma) साल 2000 के दशक के हर बच्चे की यादों का एक अहम हिस्सा है। आज भी लोग इसे उतने ही प्यार और मोहब्बत से देखते हैं। यह उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया था और हर गुजरते एपिसोड के साथ ये प्यार और बढ़ता जा रहा है।

    क्या वाकई बंद होने वाला है शो?

    हालांकि, जैसे-जैसे शो आगे बढ़ा और साल बीतते गए, कई कलाकारों ने शो को अलविदा कह दिया, जबकि कुछ प्रशंसक बदलावों के साथ बढ़े। कुछ को लगा कि शो का सार बदल गया है। अब, शो के निर्माता, असित मोदी ने कहा कि वो शो को कब तक जारी रखना चाहते हैं। इससे फैंस के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या तारफ मेहता बंद होने वाला है।

    असित मोदी ने दिया जवाब?

    यह शो पहली बार 2008 में शुरू हुआ था और जल्द ही हर बच्चे की पसंदीदा डिनर कंपनी बन गया। नए एपिसोड के इंतजार से लेकर रविवार को बार-बार आने वाले शो देखने तक, एक पूरी पीढ़ी 'टप्पू सेना' के साथ पली-बढ़ी है। पिछले कुछ सालों में इस सीरीज के कई कलाकारों के छोड़ के जाने के बाद इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है।

    असित कुमार मोदी इंडियन टेलीविजन एकेडमी की 25वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल हुए। इस दौरान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लोकप्रिय निर्देशक, असित मोदी ने शो कितना चलेगा और इसके जल्द ही बंद होने की संभावना पर टिप्पणी की।

    शो नहीं ब्रांड है - असित

    उन्होंने कहा, 'ये शो अभी भी चल रहा है और जब तक हम कर पाएंगे, इसे करते रहेंगे। मैं देखता हूं कि लोग इसे अभी भी बहुत पसंद करते हैं और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ही एकमात्र ऐसा शो है, जो हंसी और खुशी देता है। मुझे खुशी है कि लोग इसे बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। यह सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक ब्रांड है, जिसे दर्शकों से अभी भी बहुत प्यार मिल रहा है। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, और मेरी टीम भी बहुत मेहनत करती है।'

