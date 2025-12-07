बंद होने वाला है Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah? असित मोदी बोले- 'हम कब चलाएंगे...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chasma) साल 2000 के दशक के हर बच्चे की यादों का एक अहम हिस्सा है। आज भी लोग इसे उतने ही प्यार और मोहब्बत से देखते हैं। यह उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया था और हर गुजरते एपिसोड के साथ ये प्यार और बढ़ता जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या वाकई बंद होने वाला है शो? हालांकि, जैसे-जैसे शो आगे बढ़ा और साल बीतते गए, कई कलाकारों ने शो को अलविदा कह दिया, जबकि कुछ प्रशंसक बदलावों के साथ बढ़े। कुछ को लगा कि शो का सार बदल गया है। अब, शो के निर्माता, असित मोदी ने कहा कि वो शो को कब तक जारी रखना चाहते हैं। इससे फैंस के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या तारफ मेहता बंद होने वाला है।

असित कुमार मोदी इंडियन टेलीविजन एकेडमी की 25वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल हुए। इस दौरान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लोकप्रिय निर्देशक, असित मोदी ने शो कितना चलेगा और इसके जल्द ही बंद होने की संभावना पर टिप्पणी की।