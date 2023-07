Sunil Grover: एक्टिंग से अलग भुट्टा भुनते नजर आए सुनील ग्रोवर, फैंस ने पूछा- कब वापस आ रहे टीवी पर

Sunil Grover सुनील ग्रोवर की गिनती बेस्ट कॉमेडियन में होती है। लोगों को हंसाने का उनका अंदाज बाकियों से बिल्कुल अलग और जुदा है। सुनील सिर्फ टेलीविजन पर एक्टिंग से ही नहीं बल्कि कुछ हल्के-फुल्के काम करके भी लोगों का मनोरंजन करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें भुट्टा भुनते देखा गया। इस पर फैंस ने कई तरह के कमेंट्स किए हैं।

File Photo of Sunil Grover. Photo Credit: Instagram