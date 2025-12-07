Son Pari की 'फ्रूटी' याद है? छोटी सी उम्र में 150 ऐड्स का बनीं चेहरा, 25 साल बाद एक्टिंग छोड़ कर रहीं ये काम
2000 के दशक में बच्चों का पसंदीदा शोज में शुमार सोन परी (Son Pari) काफी पॉपुलर हुआ था और उसमें नजर आने वालीं फ्रूटी को भी आखिर कैसे भुलाया जा सकता है। ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की दुनिया में कुछ शो ऐसे होते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बचपन की सुनहरी यादें बन जाते हैं। ऐसा ही एक शो था 'सोनपरी' (Son Pari) जो 90 के दशक के बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। यह शो सबसे ज्यादा समय तक चलने वाले शोज में से एक था। इस शो ने 6 साल तक टीवी पर राज किया था। आज भले इस सीरियल को टेलीकास्ट हुए दो दशक हो गए हैं, लेकिन इसके कलाकार आज भी अपने किरदारों के लिए अमर हैं।
सोन परी में फ्रूटी बनीं चाइल्ड एक्ट्रेस ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट चुराई थी। सोन परी और फ्रूटी की जादुई कहानी ने बच्चों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। छोटी सी फ्रूटी घर-घर में मशहूर हो गईं। 25 साल बाद सोन परी की फ्रूटी कहां हैं और क्या कर रही हैं। इस आर्टिकल में जानते हैं उनके बारे में।
150 ऐड्स में काम कर चुकीं हैं सोन परी की फ्रूटी
सोन परी में फ्रूटी बनीं एक्ट्रेस का असली नाम तन्वी हेगड़े (Tanvi Hegde) है। तन्वी ने महज 3 साल की उम्र में अपना करियर शुरू कर दिया था और वह कई विज्ञापनों में भी दिखाई दी थीं। IMDb के मुताबिक, वह करीब 150 ऐड्स में काम कर चुकी हैं। वह सोन परी के अलावा 'शाका लाका बूम बूम' (Shaka Laka Boom Boom) में भी नजर आ चुकी हैं। सिर्फ शोज ही नहीं, उन्होंने पिताह और चैंपियन जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है।
एक्टिंग छोड़ फ्रूट बन गईं गेमर
टीवी शोज और फिल्मों में काम करने के बाद तन्वी ने मराठी सिनेमा की ओर कदम बढ़ाया और कई फिल्मों व शोज में नजर आईं। आखिरी बार वह 2021 में आई फिल्म अलिप्त में दिखी थीं। इसके बाद से ही वह लाइमलाइट से दूर हैं। 34 साल की तन्वी ग्लैमर वर्ल्ड से दूर गेमर के रूप में अपनी पहचान बनाने में लगी हैं। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक, वह अब गेमर बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 99 हजार फॉलोअर्स हैं।
सोन परी का पहला एपिसोड आए करीब 25 साल हो चुके हैं। इन सालों में छोटी सी फ्रूटी यानी तन्वी हेगड़े अब एक खूबसूरत और ग्लैमरस हो गई हैं। वह फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बराबर एक्टिव रहती हैं।
