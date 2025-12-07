Son Pari की 'फ्रूटी' याद है? छोटी सी उम्र में 150 ऐड्स का बनीं चेहरा, 25 साल बाद एक्टिंग छोड़ कर रहीं ये काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की दुनिया में कुछ शो ऐसे होते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बचपन की सुनहरी यादें बन जाते हैं। ऐसा ही एक शो था 'सोनपरी' (Son Pari) जो 90 के दशक के बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। यह शो सबसे ज्यादा समय तक चलने वाले शोज में से एक था। इस शो ने 6 साल तक टीवी पर राज किया था। आज भले इस सीरियल को टेलीकास्ट हुए दो दशक हो गए हैं, लेकिन इसके कलाकार आज भी अपने किरदारों के लिए अमर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोन परी में फ्रूटी बनीं चाइल्ड एक्ट्रेस ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट चुराई थी। सोन परी और फ्रूटी की जादुई कहानी ने बच्चों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। छोटी सी फ्रूटी घर-घर में मशहूर हो गईं। 25 साल बाद सोन परी की फ्रूटी कहां हैं और क्या कर रही हैं। इस आर्टिकल में जानते हैं उनके बारे में।

150 ऐड्स में काम कर चुकीं हैं सोन परी की फ्रूटी सोन परी में फ्रूटी बनीं एक्ट्रेस का असली नाम तन्वी हेगड़े (Tanvi Hegde) है। तन्वी ने महज 3 साल की उम्र में अपना करियर शुरू कर दिया था और वह कई विज्ञापनों में भी दिखाई दी थीं। IMDb के मुताबिक, वह करीब 150 ऐड्स में काम कर चुकी हैं। वह सोन परी के अलावा 'शाका लाका बूम बूम' (Shaka Laka Boom Boom) में भी नजर आ चुकी हैं। सिर्फ शोज ही नहीं, उन्होंने पिताह और चैंपियन जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है।