KSBKBT 2 की एक साल बाद ही डूबी नैया, बंद हो रहा है कल्ट शो; 'तुलसी' को रिप्लेस करने आई 'अप्सरा'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। स्मृति ईरानी(Smriti Irani) का आइकॉनिक टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी बीते साल अपने नए सीजन के साथ लौटा था। एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में बना ये शो पिछले एक साल में काफी बार टीआरपी लिस्ट में टॉप पोजिशन पर भी रहा। शो के सीजन 2 में मिहिर-तुलसी की लव स्टोरी से लेकर आने वाला हर ट्विस्ट दर्शकों को बेहद पसंद आया।

हालांकि, एक साल और तीन महीने तक टीवी पर राज करने वाला स्टार प्लस का कल्ट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) अब बंद होने जा रहा है। उसकी जगह कौन सा नया शो लेगा, नीचे आर्टिकल में पढ़ें पूरी डिटेल्स।

'क्योंकि सास' की जगह लेगा ये सुपरनैचुरल शो तुलसी का किरदार निभाकर घर-घर में फेमस हुईं स्मृति इरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को जो शो रिप्लेस कर रहा है, वह सुपरनैचुरल ड्रामा 'अप्सरा' है, जिसमें समीक्षा जयसवाल और पारस कलनावत मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। शो की कहानी अप्सरा के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पास उसके पूर्वजों की शक्तियां है और उसे हासिल करने के लिए लोग उसके पीछे हैं।

स्टार प्लस के इस नए शो का पहला प्रोमो भी मेकर्स आउट कर चुके हैं। मुक्ता धोंध के प्रोडक्शन में बन रहे शो में समीक्षा जयसवाल के अलावा अनुष्का मरचंदे, अदा खान, अविका गौर, मोना वासु और पूर्वा गोखले अहम भूमिका निभा रहे हैं।